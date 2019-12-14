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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dergiden çanta, gazeteden vazo yapıyorlar

İHA

Samsun'da atık kağıt ve dergilerden yapılan ürünler görenleri hayret içinde bıraktı.

Dergiden çanta, gazeteden vazo yapıyorlar

Samsun’da atık kağıt ve dergilerden yapılan ürünler görenleri hayret içinde bıraktı.
Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle 'Kadın Emeğine Dair Her şey' sloganıyla açılan Çarşı 1919 mağazası tarafından yaklaşın yılbaşı nedeniyle yapılan Yılbaşı Alışveriş Günleri adlı etkinlikte kağıttan yapılan birbirinden farklı ürünler dikkati çekti.
Kadınların el emeği ile yapılan ürünlerin yer aldığı etkinlikte yaklaşık 130 kadının takıdan, hediyelik eşyaya, reçelden, ekmeğe kadar ürettikleri ürünleri sergilemesi ve satış yapması için standlar oluşturuldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar ürettikleri el emeği ürünlerini sergiledi. Bugün itibarıyla çarşıda yer alan kadınların yaptığı kurdele kesimi ile açılış yapılan Yılbaşı Alışveriş Günleri Etkinliği 14 – 16 aralık tarihleri arasında 3 gün boyunca Samsunlulara el becerileri ile yapılan ürünleri görme ve alışveriş yapma imkanı sunuyor.
Yapılan etkinlikte birbirinden renkli stantların yanında atık kağıtlardan yapılan ürünler görenleri hayret içinde bıraktı. Öyle ki Türk Hava Yolları’ndan Emekli Hostes Nesrin Seval’in atık kağıtlardan yaptığı vazo ve atık dergilerden yaptığı çantalar estetik ve el becerisi ile yapılabilecekleri gözler önüne seriyor. Etkinlikte atıkları değerlendirerek güzel ürünler çıkaran bir diğer kadın ise Türk Telekom’dan emekli olan Serpil Coşkun. Gazeteden yaptığı ürünlerle etkinlikte yerini alan Coşkun, yaptığı geri dönüşüm ile dekoratif tabaklardan, sepete ve nazar boncuklarına kadar ürettiği çeşitli ürünleri sergiliyor.
Stres atmak için gazete ve dergilerden ürünler yapmaya başladığını söyleyen Nesrin Seval, “Ben gazeteleri değerlendiriyorum. Hobi olarak başladı. Sonrada dergiden de ürünlerimiz başladı. Atık kağıt ve dergileri değerlendiriyorum. Meşakkatli bir iş ama gazeteden ekmek sepetleri, vazo, çamaşır sepeti, masa aklınıza ne geliyorsa yapabilirsiniz. Dergiden de çanta ve kalemlik gibi ürünler yapılabilir” dedi.
Gazeteden dekoratif ürünler üreten Serpil Coşkun ise “ Ben emeklilik dönemimde evde ne yapabilirim telaşıyla internette gezinirken gazeteden ürünler üretildiğini gördüm. Çok ilgimi çekti. Bu yıl zaten sıfır atık senesindeyiz. Bende gazeteden geri dönüşümler yapmak yapmak için 4.5 yıldır uğraşıyorum ve Çarşı 1919’da ürünlerimi sergiliyorum. Gazeteden olduğuna inanmıyorlar ürünlerimin. Ama gördüğünüz her şey gazeteden. İnşallah Çarşı 1919 adıyla birlikte bende Samsun’da geri dönüşümde bunu projelendirerek daha çok insana tanıtmak istiyorum” şeklinde konuştu.
Çarşı 1919’un Yılbaşı Alışveriş Günleri’nde atık ürünlerden kadın emeği ile yapılan geri dönüşümün yanı sıra bir başka gayret ise yaptığı eğitici ürünlerle etkinlikte yer alan Nagihan Elikara. 3.5 yaşında yaşında bir çocuğu olduğunu söyleyen Elikara, aldığı plastik bir oyuncaktan çocuğunun gözünün zarar görmesi nedeniyle çocuklara zarar vermeyecek aynı zamanda eğitici olacak oyuncaklar yapmaya başlamış. Şimdi ise hem çocuğuna oyuncak üretiyor hem de ürettiği ürünleri sosyal medya üzerinden satarak ailesine katkı sağlıyor.
Bir başka hikaye ise emekli bir bankacıdan. Hobi için çiçekler yetiştirdiğini ve bunları satarak elde ettiği gelir ile ihtiyaç sahibi hasta çocuklara yarım ettiğini söyleyen Serpil Uzun, “Emekli bir bankacıyım. Emekli olduktan sonra hobi için yetiştirdiğim çiçekleri ihtiyaç sahibi çocuklar yararına satmaya başladım. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Değişik etkinliklere katılıyorum Seram. Aile şirketine ait iki iş yerinde standım var. O standlarda satışını yapıyorum. Köy okullarına yatılı bölge ilköğretim okullarına yardım değil de hediye adı altında bot mont götürüyorum. En son sattığım çiçeklerin bir kısmını hasta ve ihtiyaç sahibi çocuklara harcadım. Bir kısmıyla da yatılı bölge okullarındaki çocukların bot ve mont ihtiyacını karşıladım” diye konuştu.

SAMSUN

14 Aralık 2019 Cumartesi

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