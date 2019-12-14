Atakum kendisini Türkiye'ye hatırlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atakum kendisini Türkiye'ye hatırlattı

İHA

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Kitap Günleri kapsamında kente gelen yayınevi temsilcileri, yazar ve şairlerle bir araya geldi.

Atakum kendisini Türkiye'ye hatırlattı

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Kitap Günleri kapsamında kente gelen yayınevi temsilcileri, yazar ve şairlerle bir araya geldi.
Başkan Deveci, "İyi ki geldiniz ve renk kattınız. Sayenizde Atakum da kendisini yeniden Türkiye'ye hatırlatmış oldu. Siz yazacaksınız, biz okuyacağız ve Türkiye aydınlanacak" dedi.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi'nin 615 Aralık tarihleri arasında Kent Meydanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirdiği Atakum Kitap Günleri için Türkiye'nin dört bir yanından Atakum'a gelen yayınevi temsilcileri, şairler ve yazarlarla Atakum Yalı Kafe'de bir araya geldi. Kitap Günleri'nin kentte sinerji oluşturduğunu ve Atakum'un kendisini Türkiye'ye hatırlattığını belirten Başkan Deveci, Atakum Kitap Günleri'nin seneye daha kapsamlı biçimde hayata geçeceğinin müjdesini verdi. Gecede, katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi ve Atakum Belediyesi tarafından basılan "İlk Kıvılcım" kitabı da hediye edildi.

İkincisinin müjdesini verdi
Yayınevi temsilcilerinin, yazar ve şairlerin Atakum'a renk kattığını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sayenizde Atakum da kendisini yeniden Türkiye'ye hatırlatmış oldu. 'Biz buradayız Türkiye' dedik sizinle birlikte. Bu açıdan da güzel oldu. Çok güzel ses getirdi. Bizim için de önemli bir deneyim oldu. Atakum, sanatın ve kültürün kenti olmalı. Çünkü Atakum çok güzel bir kent. 25 yıllık bir tarihi var. Sınırları içerisinde 35 bin üniversite yaşıyor. Türkiye'de böyle bir ilçe yok. Şişli, Beşiktaş bile değil. Nüfusunun yarısından fazlası 30 yaşın altında. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye'nin ilk 10'u arasında. 54 bin öğrencisi, yaklaşık 15 bin kişilik de akademik kadrosu var. Atakum bunu iyi değerlendirememiş. Üniversitelilere kafeterya müşterisi gibi bakmış. Üniversite ve kent arasında da kopukluk yaşanmış. Bu kopukluğu bağlayabilmemiz lazım. Atakum Kitap Günleri nedeniyle bana mesajla ulaşan çok insan var. 'Etkinliğe gittik, bütün stantları gezdik' diyen hem öğrencilerden hem de akademik kadrodan çok sayıda arkadaşımız ulaştı bize. Bir açığı kapattık. Bu ilki, önümüzdeki sene ikincisi olacak. İklim koşullarının daha iyi olduğu bir dönemde daha iyi mekanlarda olacak. Önümüzdeki aylarda da Atakum'a Türkiye'nin tanınmış isimleri gelecek. Her ay burada Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız. Üniversite öğrencilerine, akademisyenlere Türkiye'nin sorunlarını düşünmeye ve kendi gündemlerine Türkiye'yi almaya zorlayacağız. Biz burada kendi olanaklarımızla ülkemizin geleceği çocuklarımızın gündemine Türkiye'yi alacağız. Ben her yerde söylüyorum, onlar için siyaset yapıyorum. Benim çocuklarım gibi; iyi eğitilmiş, iki üç dil bilen, ülkesini ayağa kaldıracak 500 bine yakın çocuğumuz yurtdışında. Türkiye'yi yönetenlerin bunu düşünmesi lazım. Ama biz çocuklarımızı geri getireceğiz. Ülkemizi ve Atatürk'ü geri getireceğiz. Bu bizim görevimiz. Bunu da birlikte yapacağız. Siz yazacaksınız, biz okuyacağız ve Türkiye aydınlanacak. Cumhuriyet kuşağı daha aydınlık, güler yüzlü, geleceği hakkında yorum yapabilen, kendi geleceğini kendi kazanma isteğinde olan bir gençlik olacak. Siz eli kalem tutanlar, Türkiye'nin gelecek kuşaklarına yol gösterecek" ifadelerini kullandı.

SAMSUN

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:13
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsunspor-1922 Konyaspor maçının ardından Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: “Bu oyunla ligin geri kalan kısmını devam ettirme şansımız yok”
YEREL HABERLER Samsunspor-1922 Konyaspor maçının ardından Samsunspor ...
Bora: “Hedefimiz en iyi hizmeti sunmak” YEDAŞ, Sinop Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binası törenle açıldı
YEREL HABERLER Bora: “Hedefimiz en iyi hizmeti sunmak” YEDAŞ, Sinop ...
Yılport Samsunspor - 1922 Konyaspor: 2-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - 1922 Konyaspor: 2-0
TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 0
Dergiden çanta, gazeteden vazo yapıyorlar
YEREL HABERLER Dergiden çanta, gazeteden vazo yapıyorlar
Samsun'da tır otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da tır otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı
Başkan Kılıç: “Genç Bafralıların yardımı yüz güldürecek”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Genç Bafralıların yardımı yüz ...
Recebî: “Diğer devletlere nazaran Türkiye’nin Kudüs’e çok büyük katkısı var” “Gözümün İlk Nuru Kudüs” konferansı
YEREL HABERLER Recebî: “Diğer devletlere nazaran Türkiye’nin Kudüs’e ...
12 yaşındaki çocuğun testislerinden 350 gram ağırlığında taş çıkartıldı 8 cm uzunluğunda, 350 gram ağırlığındaki 'dev' taş, doktorları bile hayrete düşürdü Doç. Dr. Ünal Bıçakcı: “22 yıllık doktorum, böyle vaka görmedim, literatürde de rastlamadım”
YEREL HABERLER 12 yaşındaki çocuğun testislerinden 350 gram ...
Ahşaba şekil veriyor Unutulmaya yüz tutmuş ahşap rölyef sanatını yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Ahşaba şekil veriyor Unutulmaya yüz tutmuş ahşap ...
Samsun’da araçtan hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Samsun’da araçtan hırsızlık kamerada
İsmail Uyanık’tan 'şartlı' istifa Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık: “Protokol imzalanınca başkanlıktan istifa edeceğim” “Protokol imzalanmazsa göreve devam edeceğim”
YEREL HABERLER İsmail Uyanık’tan 'şartlı' istifa Samsunspor Kulübü ...
Askeri bandodan öğrencilere sürpriz konser
YEREL HABERLER Askeri bandodan öğrencilere sürpriz konser
Öğrenciler atmosfere dokundu Samsun'da 'Atmosfere Dokunuyoruz' projesi tanıtıldı Vali Kaymak, öğrenciler ile birlikte meteoroloji balonu uçurdu
YEREL HABERLER Öğrenciler atmosfere dokundu Samsun'da 'Atmosfere ...
Şaşılığın tedavisi için geç kalmayın
YEREL HABERLER Şaşılığın tedavisi için geç kalmayın
İlkadım’da yol açma çalışmaları
YEREL HABERLER İlkadım’da yol açma çalışmaları
Hormonal hipertansiyona ameliyatla kesin çözüm
YEREL HABERLER Hormonal hipertansiyona ameliyatla kesin çözüm
Jandarmanın uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Jandarmanın uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama
STK’lardan Çin’e ‘Doğu Türkistan’ tepkisi
YEREL HABERLER STK’lardan Çin’e ‘Doğu Türkistan’ tepkisi
Yağmur suyu hatları temizleniyor Samsun Büyükşehir Belediyesinden kış önlemleri
YEREL HABERLER Yağmur suyu hatları temizleniyor Samsun Büyükşehir ...
"Bir Kadının Hayatına Sen De Işık Ol" Canik’te istihdam garantili kursta sona gelindi
YEREL HABERLER "Bir Kadının Hayatına Sen De Işık Ol" Canik’te ...
Lösemili ve engelli çocuklar yararına ‘Yılbaşı Alışveriş Şenliği’
YEREL HABERLER Lösemili ve engelli çocuklar yararına ‘Yılbaşı ...
Topaloğlu: “Esnafımızın mutluluğu en büyük kazancımız”
YEREL HABERLER Topaloğlu: “Esnafımızın mutluluğu en büyük ...
Özdemir: “Muhtarlarımızın katkıları bizler için çok önemli” Havza Muhtarları Derneği istişare toplantısı
YEREL HABERLER Özdemir: “Muhtarlarımızın katkıları bizler için çok ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X