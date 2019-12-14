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Çarşambalılar kiracı olduğu binayı aldı

İHA

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği kiracı olduğu binayı satın almak ve kredi kullanmak için genel kurul onayına gitti.

Çarşambalılar kiracı olduğu binayı aldı

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği kiracı olduğu binayı satın almak ve kredi kullanmak için genel kurul onayına gitti.
Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneğinin yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda yönetim kuruluna bina satın almak için kredi kullanma yetkisi verildi. Derneğin bahçesindeki kapalı alanda yapılan olağanüstü kurul divanın teşkil edilmesi ile başladı. Selçuk Dündar başkanlığında oluşturulan divan teşkilatında üyelerden Esat Akkaya, Nami Kaya ve Mehmet Dağdelen yer aldı. Divan kurulu genel kurulun toplanma amacını açılayarak istenen yetki ile ilgili Dernek Başkanı Sadettin Sarıoğlu açıklamalarda bulundu.
Sarıoğlu yaptığı konuşmada, “7 yıldır genç üretken ve sorumluğunu bilen yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber yaptıklarımızı hep birlikte görmekteyiz. Yaptığımız çalışmalarla Samsun’da Çarşambalılar Derneğinin saygınlığının arttığını görmekteyiz. Bugün burada toplanmamızın sebebi kirada olduğumuz binayı satın aldığımız için genel kurul üyelerinden birinci binanın bankaya ipotek edilerek aldığımız fiyatın üçte birini bankadan kredi kullanmak istiyoruz. Toplam aldığımız fiyat eski parayla 1,5 milyon lira ve şu ana kadar topladığımız bağış 273 bin 125 liradır. Yıl sonuna kadar ödememiz gereken borç miktarı 100 bin liradır. Tekrar şu ana kadar bağışta bulunan arkadaşlarımıza teşekkür eder bağış yapacak olan değerli üyelerimizi de bekliyoruz” dedi.
Konuşma sonrası yapılan oylama ile yönetim kuruluna ikinci binayı satın almak üzere kredi kullanmak için oy birliğiyle yetki verildi.

SAMSUN

14 Aralık 2019 Cumartesi

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