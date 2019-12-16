Silahlı saldırgan yakalandı

Samsun’da sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi yaralayan şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Altınvadi Sokak ile Kemaliye Sokak’ın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Ü.E.(38) sağ bacağından yaralandı. Yaralı şahıs özel oto ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu silahlı saldırıyı 28 yaşındaki E.G.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis kaçak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri saldırının gerçekleştiği sokakta yaptıkları araştırmada tabancadan çıkan boş kovanlar ele geçirdi. E.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

SAMSUN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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