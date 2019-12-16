İş yerinden laptop ve kayıt cihazı çalındı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında 2 laptop ve 1 kayıt cihazı çalındı.

Olay, Emirefendi Mahallesi SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi R.K. sabah iş yerine geldiğinde kendisine ve babasına ait laptopun ve kamera kayıt cihazının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iş yerinde yaptığı inceleme sonucunda 2 laptop ve 1 kamera kayıt cihazını çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayı ile ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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