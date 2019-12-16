6 haftalık hemşirelik eğitim programı sona erdi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Eğitim Programı ikinci dönem mezunlarını verdi

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Eğitim Programı ikinci dönem mezunlarını verdi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi yoğun bakım deneyimini bölgedeki meslektaşlarıyla paylaştı. Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında düzenlenen 6 haftalık Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Eğitim Programı ikinci dönem mezunlarını verdi. Sağlık Bakanlığı onaylı eğitim programı, Samsun olmak üzere çeşitli illerden 16 hemşirenin katılımıyla 6 hafta sürdü. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi.

Törene katılan VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adem Dirican, Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Akkaya, Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Ahmet Dilek, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Nagihan Şimşek ve program sorumlusu Nebiye Çağlar kursiyerlere sertifikalarını verdi.

SAMSUN 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:13

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.