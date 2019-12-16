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İlkadım’da geri dönüşüme dev proje 20 milyon TL’lik proje ile İlkadım’da çöplerin tamamına yakını ...

İHA

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 20 milyon TL değerindeki projelerinin kabul edilmesi durumunda İlkadım'da çöplerin tamamına yakını geri dönüşeceğini ifade ederek, "Bizim geri dönüşümde ana hedefimiz, para kazanmak değil geri dönüşümde ülkemizin kayıplarını önlemektir" dedi.

İlkadım’da geri dönüşüme dev proje 20 milyon TL’lik proje ile İlkadım’da çöplerin tamamına yakını geri dönüşecek İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Geri dönüşüm Avrupa’da yüzde 95, bizde ise yüzde 15 seviyesinde” “Amacımız para kazanmak değil, ülkemizin kayıplarını önlemek”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 20 milyon TL değerindeki projelerinin kabul edilmesi durumunda İlkadım’da çöplerin tamamına yakını geri dönüşeceğini ifade ederek, “Bizim geri dönüşümde ana hedefimiz, para kazanmak değil geri dönüşümde ülkemizin kayıplarını önlemektir” dedi.
Çevre temizliği, geri dönüşüm ve sıfır atık konularına oldukça önem veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçeye kazandırdığı yeraltı ve yer üstü çöp konteyner sistemlerini geliştirerek, geri dönüşüm konusunda da seviye atlayacaklarını açıkladı. İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan Başkan Demirtaş, onay bekleyen 20 milyon TL’lik proje hakkında önemli bilgiler verdi.

“Geri dönüşüm Avrupa’da yüzde 95, bizde ise yüzde 15 seviyesinde”
Geri dönüşüm konusunda Avrupa ülkelerini yakalamaları gerektiğinin altını çizen Başkan Necattin Demirtaş, “Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi' adı altında geri dönüşümün atık olmadan tamamının kullanıma açılması hedefleniyor ama şu anda ülkemizde ‘geri dönüşüm’ yüzde 15 seviyesinde seyrediyor. Yani, çöpe atılanlardan yüzde 1520’si geri dönüştürülebiliyor. Avrupa ülkelerinde ise bu rakam yüzde 9095 seviyelerinde. Hatta vahşi depolama alanlarına hiç çöp atılmıyor. Çöpün kullanılamayacak kısımları yakılıyor, kağıt, plastik ve cam gibi geri dönüşebilecek ürünler ise ayrıştırılıyor. İlkadım Belediyesi olarak Dünya Bankası destekli projeye imza atmaya çalışıyoruz. Projeyi hazırladık. Bir önceki dönemde ‘yer altı konteyner sistemi’ ile 250 civarında konteyner ve yer üstü sistemiyle başlangıç yapmıştık. Bu çalışmayı ilçenin tamamına yaymayı hedefliyoruz. ‘Atık Pil’ uygulaması ve ‘Çöplerin kaynağında ayrıştırılması’ gibi çevresel projeler üretiyoruz. Bu alanlarda ekipler kurduk. Yüzde 15 seviyesinde olsan geri dönüşümü, yüzde 80’in üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Burada toplumun bilinçlenmesi de önemli. Bunları bir arada yapacağız. Okullarımızda ayrıştırma üniteleri kurarak, çocuklarımızı buna teşvik ederek, okulun teslim ettiği geri dönüşüm malzemelerin bedellerini onlara vererek, okullarının masraflarını karşılamada katkı vereceğiz. Bu da heyecan oluşturacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Amacımız para kazanmak değil, ülkemizin kayıplarını önlemek”
Demirtaş şu bilgileri verdi: “Bizim geri dönüşümde ana hedefimiz, para kazanmak değil geri dönüşümde ülkemizin kayıplarını önlemektir. Zaman içerisinde bunu da başarırız diye umut ediyoruz. Çok detaylı bir projeye imza atacağız. Elektronik ortamda sistemler kurulacak. Sisteme en yakın kişi gidip, geri dönüşüm malzemesini alacak ve geri dönüşüme kazandıracak. Elektronik sistemle beraber hızımız da bir hayli artacak. Örnek bir proje olacak. Projeyi İller Bankasına teslim ettik. Onaylandıktan sonra 2020 yılında projeyi hayata geçiririz diye düşünüyorum. Bu projenin boyutu 20 milyon TL civarında. Kendi kaynağımızla yapmamız mümkün değil. Bunu kredi ile ancak sağlayabileceğiz. Proje bittiğinde İlkadım, geri dönüşümde çok iyi bir noktada olacak.”

SAMSUN

16 Aralık 2019 Pazartesi

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