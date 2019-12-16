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YORUM KURALLARINI OKUDUM

2019 yılı Tüketici Ödülleri

İHA

2019 yılı Tüketici Ödülleri sahiplerini bulacak.

2019 yılı Tüketici Ödülleri sahiplerini bulacak.
Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi, yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların ve tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla, "Bilinçli Tüketici Ödülü", "Yazılı Basın Tüketici Ödülü", "RadyoTelevizyon Programı ödülü”, "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü", “Bilimsel Çalışma Ödülü” ve “Tüketici Özel Ödülü” dallarında her yıl hak sahiplerine verilen Tüketici Ödüllerinin bu yıl 23’üncüsü verilecek.
Samsun Ticaret İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019 yılı faaliyetlerine göre verilecek olan '23’ üncü Tüketici Ödülleri" ilanı kamuoyuna duyurması ve önerilecek kişi, kurum ve kuruluşların. İsim, unvan ve iletişim bilgilerinin, ilgililerin önerilme gerekçelerine ilişkin bilgi ve belgelerin, ayrıca radyotelevizyon dalında aday gösterileceklerin program örneklerinden derlenmiş olan yayın kayıtlarının (CD), flaş bellek vb. ile yazılı basın dalında göstereceklerin yayımlanmış gazete örneklerinin en geç 30 Aralık 2019 tarihine kadar Valilik Binası 4. Kat İlkadım/SAMSUN adresindeki Ticaret İl Müdürlüğümüze bilgi ve belgelerin teslim edilmesi gerekmekte olup, konu ile ilgili olarak 0362 420 06 70 numaralı telefondan bilgi alınabilir" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Başvuruların 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 17.30’a kadar, 'Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulv. (Eskişehir Yolu 9. Km.) No: 151 Ek Bina (B Blok) 1. Kat Oda:107 Çankaya / ANKARA' adresine bizzat veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi talep edilmesi durumunda bakanlığımız web sitesi www.ticaret.gov.tr, https://tuketici.ticaret.gov.tr/ ve www. Tüketici akademisi.gov.tr isimli internet sitelerinde yayınlanmış olup, ayrıca 0 312 449 44 73 0312 449 44 11 telefon numaraları aracılığıyla ilgili irtibat kişilerden bilgi alınabilir" bilgileri verildi.

SAMSUN

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:47
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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