Samsun’da son 9 yılın en sıcak günleri Kesimoğlu: “Önümüzdeki 10 gün içerisinde bir kar yağışı beklemiyoruz”

Samsun’da son 9 yılın en sıcak Aralık ayı yaşanıyor. Hava durumu hakkında açıklamalarda bulunan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Kesimoğlu, "Şu an ki yaptığımız tahminlere göre önümüzdeki 10 gün içerisinde bir kar yağışı ve sıcaklıklarda herhangi bir düşüş beklemiyoruz” dedi.

Samsun’da son günlerde yaşanan ve mevsim normalleri dışında seyreden sıcak hava hakkında konuşan Şube Müdürü Kesimoğlu, “Bölgemiz şu an da yüksek basınç merkezinin altında. Önümüzdeki 7 gün içerisinde önemli bir hadise beklemiyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Etkili bir yağış ve soğuk hava beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.



“2019 yılında bir miktar yağış azlığı söz konusu olacak”

Türkiye’de yağış azlığının dönem dönem yaşandığını vurgulayan Kesimoğlu, “Önümüzdeki 710 günlük süre içerisinde havaların Samsun özelinde bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Daha sonraki hafta ve aylarda, bu hava şartlarının değişerek mevsim normallerine dönmesini ve yağışların da ona göre seyretmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığını genel olarak iklim değişikliğine bağlıyoruz. Geçmiş yıllarda da ülkemizde ve bölgemizde uzun yıllardır sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrediyor ve yağış azlığı söz konusu. Özellikle 2019 yılında da bir miktar yağış azlığı söz konusu olacak. Sıcaklıklar da ortalamanın üzerinde devam edecek. Bu küresel iklim değişikliği ile alakalı bir durum. Özellikle 2018 yılı ülkemiz tarihindeki en sıcak ikinci yıl olmuştur. En sıcak yılımız da 2010 yılıydı. Bu iklim değişikliği etkilerinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyoruz. Samsun özelinde ise yağışların yıllık bazda ortalamanın altında seyretmesini bekliyoruz. Yağış azlığı gözlemlenebilir. Ama bölgemiz geçmiş yıllarda da bu şekilde yağış azlıklarını yaşamıştır. Son 5 yıla baktığımız zaman 2015 yılında yağışlar önemli bir şekilde ortalamanın üzerinde seyretmesine rağmen 2017 yılı kış ayında bir miktar yağış azlığı söz konusu olmuştu. Ama önümüzdeki günlerden sonra bu sıcak havanın ardından mevsim normallerinde bir kış ayı bekliyoruz. Yağışların mevsim ortalamasını yakalamasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“Önümüzdeki 10 gün içerisinde bir kar yağışı beklemiyoruz”

Hava koşullarının bu hafta boyunca aynı şekilde seyredeceğini belirten Kesimoğlu, “Şu an ki yaptığımız tahminlere göre önümüzdeki 10 gün içerisinde bir kar yağışı beklemiyoruz. Önemli bir kış ve sıcaklarda bir düşüş beklemiyoruz. Ama yeni yılla ve Aralık ayının son haftası ile birlikte hava şartlarının mevsim normallerine dönmesini bekliyoruz. Özellikle iç kesimlerde ve yükseklerde zaman zaman kar yağışları bekliyoruz” diye konuştu.

