TCG Yavuz Fırkateyni Samsun’da

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TCG Yavuz (F240) adlı savaş gemisi Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun'a geldi.

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Yavuz (F240) Fırkateyni 1720 Aralık tarihleri arasında Samsun’da liman ziyareti yapacak. Bu sabah Samsun Limanı’na demirleyen askeri gemi, halkın ziyaretine de açılacak.

Askeri gemi, 17 Aralık 2019 Salı günü 09.0012.00, 13.3017.00, 18 Aralık 2019 Çarşamba günü 09.0012.00, 13.3017.00, 19 Aralık 2019 Perşembe günü ise 09.0012.00 ve 13.3017.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

SAMSUN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:47

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İKİNDİ 14:53

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YATSI 18:41

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