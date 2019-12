İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, son zamanlarda artan şiddet olaylarına karşılık, çıkarttığı şiir kitabı ile insanları kültür yoluyla şiddetten uzaklaştırmayı hedefledi.

Son zamanlarda artan şiddet olayları, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Dinççağ’ın dikkatini çekti. Dr. Dinççağ, toplumda artan şiddet olaylarının önüne geçebilmek için şiirin gücünü kullanarak insanlardaki şiddet duygusunu köreltmeyi, sevgiyi arttırmayı hedefledi. Bu kapsamda toplamda 16. şiir kitabı olan “Dokundun Kanadı” isimli şiir kitabını yazdı.

Sanatın şiddeti reddettiğini ifade eden Uzm. Dr. Emin "Basında, medyada şiddet haberlerinin çok duyulduğu günleri yaşıyoruz. Kadınlara ve çocuklara şiddet haberleri hepimizi üzüyor ve moral bozukluğuna neden oluyor. Şiddeti yok edebilmek, bu tür olumsuz ve kötü olayları önleyebilmek vatandaş olarak hepimizin görevidir. Çünkü bu tür kötü haberlerden kırda, kentte, herkes olumsuz etkilenmekte, anneler çocuklarını okula gönderirken tedirgin, boşanmış anneler öldürülürüm korkusundadır. Kadınlar kendini güvensiz hissetmektedirler. Bu da toplumsal yapıya oldukça kötü tesir etmektedir. Şiddeti önleyebilmek için pek çok yöntem, çare vardır ama sanat ve kültürü yaygınlaştırmak, sanatın birleştirici gücünü etkin hale getirmek, toplumun her kesimine sanat ve sanat ürünlerini taşımak en etkili ve kalıcı çözümlerdendir. Sanatın egemen olduğu, sanatın dilinin etkin olduğu toplumlarda şiddet yok olur gider. Sanat ve sanatçı sevgiyi paylaşır. Güzelden yanadır, şiddeti ve kavgayı reddeder” dedi.

Şiddetin önüne geçebilmek için yazdığı şiir kitabında da bahseden Dr. Dinççağ, şunları söyledi:

“Konuşamadığımız ve birbirimizi anlayamadığımız dönemler, şiddetin arttığını görüyoruz. Birbirimizi daha çok anlamak, anlatmak, dinlemek ve sevmek zamanıdır artık. Dokundun Kanadı; birbirimize dokunmamız ve anlayabilmemiz gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Kimse kimseyi incitmemelidir. Şu koca dünyada, barış içinde ve sevgi dolu bir yaşam mümkündür. Birbirimizi anlayarak, dinleyerek, severek, şiddeti ve düşmanlığı kovarak bu mümkündür. Şiir ve sanat her türlü olumsuzluğu, çaresizliği giderecek bir barış ve sevgi dili olduğunu anlatıyor. Şiir bunun için var. Naif ve duyarlı bir dil zaten şiir oluyor, sanat oluyor. Şiirin amacı sevgiyi ve sanatı bir iletişim aracı, birbirimizi anlama ve anlatma yöntemi olarak görebilmektir. Şiir şiddete karşı en iyi ilaçtır. Kitaplarımda hep sevgiyi ve barışı işledim. Şiddeti önleyebilmemiz için şiirin dilini kullanmamız gerektiğini söyledim. Hatta, sevginin ne olduğunu, yeniden tarif edilmesi gerektiği savundum. Zira sevgi, fedakarlıktır. Sevenin şiddet uygulaması, sevdiğini öldürmesi düşünülemez. O, olsa olsa canavarca duygulardır. Seven, sevdiğini korur, sakınır ve sevginin çoğalması için yaşar, uğraşır. Sevgiyi daha çok anlatabileceğimiz, daha çok sevgi dolu şiddetsiz bir dünya için birbirimizle yarışalım diyorum. Sevgiyi çoğaltalım. Şiddete hep beraber karşı çıkalım.”

Tadında, Sevebilmek, Ansızın, Işk, İnadım aşk İnadım Şiir, Adres Sevgi, Birinci Aşk İkinci Şiir, Hüzün, Nazlandım, Arıyorum, Özlüyorum Dr. Dinççağ’ın şiir kitaplarından bazıları olarak dikkat çekiyor.

