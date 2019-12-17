Samsun'da konut satışları 51,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da toplam konut satışları bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 51,2 artarak 2 bin 547 adet oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Kasım ayı konut satışı istatistiklerinden oluşan bir basın bülteni yayımladı. Bültende Samsun’daki konut satışlarının bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 51,2 oranında arttığının altı çizildi.

TUİK tarafından yayınlanan bültende şu bilgiler verildi:

“2019 yılı Kasım ayı itibariyle Samsun'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,2 artarak ve bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında azalarak 2 bin 547 adet oldu. Samsun 2 547 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından pay alarak 16'ncı sırada yer aldı. 2019 yılı OcakKasım ayları arasında yapılan toplam konut satışı ise 20 bin 916 adet oldu. Türkiye genelinde konut satışları 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 oranında artarak 138 bin 372 oldu. 2019 yılı Kasım ayında Samsun'da satılan konutların yüzde 28'i ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 46'ncı sırada yer aldı. Samsun'da 2019 yılı Kasım ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 710,2 oranında arttı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 724,8 oranında artış göstererek 43 bin 911 oldu. Samsun'da 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 14,9 oranında arttı. Aynı dönemde Samsun İli toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 72) sıralamasına göre 36'ncı sırada yer aldı. 2019 Kasım ayında Samsun'da satılan konutların bin 123 adedi ilk defa satılırken, bin 424 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Samsun'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 44,1 iken; ikinci el satışlarının payı ise yüzde 55,9 olarak gerçekleşti.”

Samsun’da 2018 yılı Kasım ayında toplam konut satışı bin 684 olurken, 2019 Kasım ayında ise yüzde 51,2 değişimle 2 bin 547 oldu. İpotekli satışlar 2018 Kasım’da 88 adetken, 2019 Kasım'da yüzde 710,2 oranında artarak, 713 oldu. Diğer satışlarda da yüzde 14,9’lık bir artış yaşandı.

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