İlkadım'a prestijli cadde Başkan Demirtaş, Sakarya Caddesi’ni yerinde inceledi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Sakarya Caddesi'nde yapılan prestijli cadde çalışması sonrası biten yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Sakarya Caddesi'nde tamamlanan baskı beton çalışmaları ile cadde, yeni bir görünüme kavuştu. Esnaf, halkın isteğini yerine getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür etti.

Baskı beton ile yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni bir görünüme kavuşan Sakarya Caddesi'nde iş yeri bulunan esnaflar caddenin yeniden canlandığını dile getirdiler. Daha önceki görünümü ve kullanımı nedeni ile çoğu vatandaşın bu caddeden geçmek istemediğini söyleyen cadde esnafı, taleplerine hızlı ve modern bir çözüm ile cevap veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a şükranlarını ilettiler.

Ekonomik anlamda şehrin lokomotifi konumunda olan İlkadım’da esnafların taleplerinin büyük önem arz ettiğinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Sakarya Caddesi'nde tamamlanan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek cadde esnafı ile bir araya geldi. Esnaf ve halkla gerçekleştirdiği sohbetin ardından konuşan Başkan Demirtaş, şunları söyledi:

“Belediyecilik hizmetleri önemli olduğu kadar çok ayrıntılı ve geniş bir yelpazeye sahiptir. Özellikle altyapı ile yakından alakalı hizmetlerin yapılmasında diğer kurumlarla olan uyum büyük önem taşır. Biz bir işe başlamadan önce o sokak ya da caddede altyapının tamamlanmasını bekleyerek iş gücü ve ekonomik şartları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle kimi zaman belediyemizin elinde olmayan aksaklıklar veya gecikmeler yaşanabiliyor. Tüm şartlara rağmen esnaf ve halkımızdan gelen taleplere en hızlı ve doğru çözümlerle cevap veriyoruz. Sakarya Caddemizde de halkımızın talebini değerlendirdik ve caddemizi yeni bir görünüme kavuşturduk. Hem esnaf kardeşlerimize hem de ilçemize hayırlı olsun.”

SAMSUN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

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