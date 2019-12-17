Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı 47 gündem maddesi karara bağlandı Yalı Kafe’nin Millet Kıraathanesi olması onaylandı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı 27. Birleşimi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk’un başkanlığında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Mecliste görüşülen 47 gündem maddesi karara bağlandı.

Mecliste yapılan toplantıda 2020 yılından uygulanacak fiyat tarifeleri revize edildi. Söz konusu değişiklikler arasında müzelere girişi ücretlerinde uygulanacak yeni tarife de yer aldı. Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Kent Müzesi ve Amazon Köyünde 2019 yılında tam 2 TL, öğrenci 1 TL olarak uygulanan giriş ücreti tam 5 TL, öğrenci 2 TL olarak revize edildi. Ücretsiz olan Panorama 1919 DGM giriş ücreti ise tam 5 TL, öğrenci 2 TL oldu. Karar oy çokluğu ile meclisten geçti.

Alınan kararlar arasında hal girişçıkış ücretlerini düzenleyen bir madde de yer aldı. 2019 yılında tır için 20 TL, büyük kamyon 15 TL, traktör 7 TL, 3,5 tonluk kamyon 8, minibüs ve kamyonet 5 TL, taksi ve diğer araçlar için 3 TL olarak uygulanan ücretler 2020 yılı için tır 25 TL, büyük kamyon 20 TL, traktör 10 TL, 3,5 tonluk kamyon 12 TL, minibüs ve kamyonet 5 TL, taksi ve diğer araçlar için 5 TL olarak düzenlendi.

Samsun’un Atakum ilçesindeki Yalı Kafe’nin Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe olarak düzenlenmesine ilişkin 18 Kasım'da alınan karara yapılan 4 Aralık tarihli itiraz da mecliste görüşüldü. İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarınca itirazın reddine ilişkin alınan karar Büyükşehir Belediye Meclisince oy çokluğu ile kabul edildi.



Deveci: "İdari yargıya gitmek durumundayım"

Alınan karar ilişkin söz alan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Yalı Kafenin mevcut haliyle faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini söyledi. Deveci, “Yaklaşık 25 yıldır orası o şekliyle o haliyle kullanılıyor. 3 belediye başkanı değişti. O günden bu taraf oraya ilişkin oranın kulanım şekline ilişkin bir tasarruf akla gelmedi. 31 Aralık'ta ben belediye başkanı oldum yaklaşık 30 gün sonra orayla ilgili bir imar çalışması başlatıldığını duydum. Bu bana da öyle geliyor, Atakumlulara da öyle geliyor. Atakum’un yaşam biçimine müdahale anlamına geliyor. Bunu yapmayalım. Atakumlular o alandaki 25 yıllık alışkanlıklarını devam ettirmek istiyorlar. Atakumluların iradesini sonuna kadar savunmakla ilgili sorumlu ve görevli olduğum için idari yargıya da gitmek durumundayım. İller Bankasının mülkünü Atakum Belediye Başkanlığı kamulaştırma kararı alabilir. Kamulaştırma kararı aldım. Meclisten geçirdim. Bürokratik işlemlerini yaptırıyorum. Onu da yapacağım. Yani Atakum’un hukukunu savunmak zorundayım. Atakum’dan yolu geçmeyen hiçbir Samsunlu yok. Bu konuda bana destek olun, o eski adıyla Deniz Kafe yeni adıyla Yalı Kafe mevcut haliyle kalsın. Oradaki yapılaşmayı kullanım yerlerini birlikte planlayalım düzeltelim. Ama bu haliyle kalsın. Atakum bu meclisten kendini dışlanmış ya da Atakum’un iradesinin bu mecliste kayda alınmadığı izlenimi vermesin” dedi.



Certel: "Çok daha güzel bir tesis olacak orada"

Başkan Deveci'ye cevap veren AK Parti'li Meclis Üyesi Recep Kemal Certel ise, “Ben belediye başkanımızın açıklamalarından kendi kanaatim olarak söyleyeceğim, bu Yalı Kafe üzerinde bir siyaset üretme anlayışına evrildiklerini görüyorum. Şimdi yaşam biçimine bir müdahaleden bahsetti başkanımız. Ben şunu anlamıyorum: Orada bir restoran var, düğün salonu var. Orayı Millet Kıraathanesi yapıp, Kitap Kafe yapıp Atakum halkının yaşamına nasıl bir müdahale yapıyoruz biz. Çok daha güzel çok daha fonksiyonel bir tesis olacak orada. Bu nasıl bir yaşam alanına müdahale oluyor ben anlamış değilim. Düğün salonları var. Düğün salonlarında belediye başkanımız 2 kere alkol kullanımına izin verdi. Şimdi kendisine biz meclisimizde sorduğumu zaman buranın alkol ruhsatı var mı diye, yok ama ben kanuna baktım hiçbir kanunda engel görmedim diyerek bize yanıt verdi. Ben genel çerçevede yapılanın çok doğru olduğunu ve hepimizi halkımıza hizmet verecek çok güzel bir alan olacağını söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Mecliste toplam 47 madde oylanarak kabul edildi.

SAMSUN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

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