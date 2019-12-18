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Başkan Demirtaş, 271 günlük süreci değerlendirdi İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “20 ...

İHA

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, göreve geldikten sonra geçen 271 günlük süreci değerlendirerek, 20 milyon TL'lik borç çekini 6 ay gibi kısa bir sürede ödediklerini söyledi.

Başkan Demirtaş, 271 günlük süreci değerlendirdi İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “20 milyon TL’lik borç çekini 6 ayda ödedik” “İşçilere 15 gün ücretsiz izin vermek zorunda kaldık” “Tekstil atölyelerinde 2-3 bin kişiye iş imkanı sağlanacak”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, göreve geldikten sonra geçen 271 günlük süreci değerlendirerek, 20 milyon TL’lik borç çekini 6 ay gibi kısa bir sürede ödediklerini söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası halkın teveccühünü kazanarak başkan seçilen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, seçimden sonra geçen 271 günlük süreci anlattı. 2019 mahalli idareler seçiminde 93 bin 540 oy alarak belediye başkanlık koltuğuna oturan, siyasi kimliğimi çıkararak herkesin başkanı olarak görev yapacağını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 20092014 yıllarında 96 milyon TL borçla bıraktıkları belediyeyi 264 milyon TL borçla devraldığının altını çizdi. Başkan Demirtaş, “Biz borç batağındaki bir belediye devraldık diyerek şikayet edecek değilim. Ama ortada da bir gerçek var. Belediye iyi yönetilememiş. Zira belediye ye gelen para hizmetler için yeterli. Göreve geldiğimiz 271 günlük süreçte uyguladığımız mali disiplin politikasıyla bunu ispatladık. Ben yapılan hizmetin harcanan paranın karşılığına bakarım. Bu harcamalarda belediye zarara uğramış mı uğramamış mı buna sorgularız. Görülen o ki İlkadım Belediyesini devir aldığım borcun 120 Milyon TL’si bankalara olan borçlar, 24,5 Milyon TL’nin ise 3. şahıslara verilen çekler olduğunu gördük” dedi.

“20 milyon TL’lik borç çekini 6 ayda ödedik”
Kısa sürede 20 milyon TL borç ödediklerini ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, “Belediye sırtında kambur olan bu borcu ödeme noktasında mali kaynakları disipline ederek piyasaya verilen belediyeyi sıkıntıya sokan 24,5 milyon TL’lik özel banka çeklerinin 6 aylık süreçte 20 milyon TL’lik kısmını ödedik. 120 milyon lira civarında kamu alacağının, kamu borçları ile İller Bankasından aldığımız paydan otomatik olarak kesiliyor. Geriye kalan kısım 3. şahıslara olan borçlar ve özel banka borçları olarak diye adlandırdığımız borçlarla ortalama aylık 10 milyonun üzerinde bir ödemeyle karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

“İşçilere 15 gün ücretsiz izin vermek zorunda kaldık”
Eski belediye hizmet binalarını satışa sunmak zorunda kaldıklarını ifade eden Başkan Demirtaş, “Boşa çıkan gayrimenkullerimiz olan eski Gazi ve İlkadım hizmet binalarını satışını meclise sunduk. Ancak hizmet binalarından biri hacizli çıktı. Diğer binadan para kazanmak için arsasına akaryakıt istasyonu yapma teklifi ise Büyükşehirden döndü. Bu süreçte belediyeyi borç batağından kurtarmak vatandaşlar üzerindeki alacaklar için de duyuru yapıp, bunların dönem dönem tahsil edilmesinden belediye çalışanlarına yarım maaş ödeme, hatta 15 günlük ücretsiz izin gibi yollara başvurmak zorunda kaldık. İller Bankasından kaynak kullanılmadan, belediyenin kendi kaynaklarıyla yapılmaya çalışılmış olan Unkapanı Kültür Merkezi inşaatının 4 milyon TL borcu yüzünden, Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde Selçuklu mimarisi ile yaptırılan Külliyenin cami kısmında mali kaynakların olmayışından dolayı durduk. Her yıl geleneksel hale gelen dar gelirli ailelerin çocuklarını ücretsiz sünnet edildiği, Sünnet Şöleni'nin 26’ncısını düzenledik. Belediyemiz bugüne kadar çevre ile ilgili birçok yatırım yaptı ve projeler üretti. Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüme farkındalık oluşturmak adına Karadeniz’de ilk ve tek olan 13 çeşit atığın ayrıştırıldığı 1.Sınıf Atık Getirme Merkezini ilçemize kazandırdık” şeklinde konuştu.

“Tekstil atölyelerinde 23 bin kişiye iş imkanı sağlanacak”
Kendi döneminde yapmayı planladığı projeler ile ilçeyle alakalı geleceğe yönelik hedeflerini anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, konuşmasının sonunda şunları söyledi:
“Kimsesizlere bir mekan yapmayı düşünüyoruz. Sportif etkinlikler, hareketli ve sağlıklı yaşamı destekleyici projeler gerçekleştirecek, el işi kurslarında özellikle ev hanımlarımıza yönelik programlar yapacağız. Kısa vadede bunların dışında dar gelirli aileler için, bu ailelerin ürettikleri ürünleri satabilecekleri bir iş yeri tutup, kira ödetmeden ürünlerini pazarlama imkanı sunacağız. Mahallelerde sosyalliği yükseltmek için ‘mahalle evleri’ kuracağız. Üniversite ve sanayilerde işçilere ücretsiz çorba dağıtmaya başlayacağız. Lokantacılarla da görüşüp, ‘askıda yemek’ projesini hayata geçireceğiz. Durumu olmayan vatandaşların askıda yemek yazısı olan lokantalarda ücretsiz yemek yemesini sağlayacağız. Bunu da halktan SMS bağışı şeklinde karşılamayı düşünüyoruz. Geri kalan kısmı da belediye olarak karşılayacağız. Esnafların da bu projeye katkı vereceğini düşünüyorum. Öte yandan kenar mahallelerde madde bağımlılığı sıkıntıları var. Bu konunun da üzerine gideceğiz. Tekstil atölyeleri için de çalışmalara başlayacağız. 23 bin kişiye iş imkanı sağlayacak bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. İlk aşamada sosyal sorumluluk projelerine başlayıp, daha sonra devamını getirmek istiyoruz. Hizmet için 'İlkadım buluşmaları' adı altında STK, siyasi ve bürokratik yöneticiler ve vatandaşlar ile şehrin geleceğini birlikte planlayacağız.”

SAMSUN

18 Aralık 2019 Çarşamba

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