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Türkiye’de ilk kez OMÜ’de Prof. Dr. Demirağ: “Türkiye’de 4 boyutlu transözofageal eko cihazına sahip ...

İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, kurulan hibrit ameliyathanenin son aşaması olan "4 boyutlu transözofageal ekokardiyografi" cihazına sahip olan ilk klinik olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu cihaz, verileri daha iyi hesaplayarak daha kesin ve net sonuçlar elde ederek ameliyatlarımızı daha güvenli yapmamızı sağlıyor" dedi.

Türkiye’de ilk kez OMÜ’de Prof. Dr. Demirağ: “Türkiye’de 4 boyutlu transözofageal eko cihazına sahip olan ilk klinik olmanın gururunu yaşıyoruz” “Hastanın ömür boyu ilaç kullanmasına gerek kalmıyor”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, kurulan hibrit ameliyathanenin son aşaması olan “4 boyutlu transözofageal ekokardiyografi” cihazına sahip olan ilk klinik olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bu cihaz, verileri daha iyi hesaplayarak daha kesin ve net sonuçlar elde ederek ameliyatlarımızı daha güvenli yapmamızı sağlıyor” dedi.
Yemek borusu yoluyla (transözofageal) 4 boyutlu ekokardiyografi cihazı ile kalpte pıhtı veya enfeksiyon varlığının araştırılması, yapay kapak işlevlerinin değerlendirilmesi, ana atardamaraort yırtılmalarının aranması, kalp deliklerinin incelenmesi, kalp kapak yetersizliklerinin ciddiyetinin belirlenmesi, kalp kapak tamiri veya kalp deliklerinin kapatılması ameliyatları sırasında ve sonrasında işlem başarısının değerlendirilmesi yapılıyor. OMÜ'de hizmete giren 4 boyutlu transözofageal ekokardiyografi cihazı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Demirağ, OMÜ Tıp Fakültesi klinik şartlarının oldukça iyi bir seviyede olduğunu belirterek, “2018 yılı Şubat ayından itibaren OMÜ Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalında hibrit ameliyathanemizi hizmete açmıştık. Kliniğimizde yaklaşık 1 buçuk yıldan uzun süredir hibrit ameliyatlarımızı yapmaktayız. Hibrit ameliyat deyince hem radyolojinin girişimsel ameliyatları hem de aynı seansta cerrahi olarak ameliyat kesesi ile yapılan ameliyatlar. Her ikisini de aynı anda aynı masada tek seansta yapabilir durumdaydık. Bu hibrit ameliyathanemizin son ayağı olan 4 boyutlu transözofageal ekokardiyografi cihazımız da bu ay itibarı ile hizmete alındı. Bu cihazımız ile birlikte her iki cihazın da son versiyonuna sahip olan Türkiye’deki ilk klinik olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hastanın ömür boyu ilaç kullanmasına gerek kalmıyor”
Tüm Karadeniz Bölgesi’ne hitap ettiklerini ve çok iyi bir teknolojik alt yapıya sahip olduklarını belirten Prof. Dr. Demirağ, “Bu cihaz verileri daha iyi hesaplayarak daha kesin ve net sonuçlar elde ederek ameliyatlarımızı daha güvenli yapmamızı sağlıyor. 4 boyutlu eko cihazı ile birlikte ameliyatlarda kalp kapağı tamiri yaptığımızda daha kesin ve kararlı sonuçlar elde etmemize yarıyor. Bu şekilde hastanın kalp kapağını tamir ederek, hastayı mekanik kapak kullanmaktan koruyoruz. Bununla beraber hastanın ömür boyu ilaç kullanmasına gerek kalmıyor. O yüzden de oldukça faydalı. Ayrıca kapak protezinden de tasarruf etmiş oluyoruz. Bu da ülkemiz ekonomisi açısından faydalı bir şey” şeklinde konuştu.
Demirağ, bu işe hevesli genç akademisyen meslektaşlarını OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Bölümüne takım arkadaşı olmaya davet etti.

SAMSUN

18 Aralık 2019 Çarşamba

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