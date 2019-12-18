OMÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden projeler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

OMÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden projeler

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında "Benim de Bir Ağacım Var", "Bir Okul Değişiyor", "Türkçe Sokağı" ve "Oyunlarla Sosyalleşelim" adlı projeleri ders danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Memiş rehberliğinde hayata geçirdiler

OMÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden projeler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında “Benim de Bir Ağacım Var”, “Bir Okul Değişiyor”, “Türkçe Sokağı” ve “Oyunlarla Sosyalleşelim” adlı projeleri ders danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Memiş rehberliğinde hayata geçirdiler

“Mezun oldukları üniversitede bir dikili ağaçları olsun”
Türkçe Eğitimi üçüncü sınıf öğrencileri tarafından ilk olarak Eğitim Fakültesinin çevresine ıhlamur, servi, elma, armut, ayva, erik, mandalina ve çınar fidanları dikildi. "Benim De Bir Ağacım Var" sloganıyla hayata geçirilen fidan dikim etkinliğiyle Eğitim Fakültesini çevreleyen alana 50'nin üzerinde yeni fidan kazandırıldı. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran da etkinliğe katıldı ve etkinliğin gelenekselleşmesini diledi. Ders danışmanı Dr. Memiş, hedeflerinin öğrencilerin mezun oldukları üniversitelerinde bir ağacının bulunmasını sağlamak olduğunu, bu yolla öğrencilerin hem çevre bilinçlerinin hem de Ondokuz Mayıs Üniversitesine aidiyet duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Benim de Bir Ağacım Var" etkinliğine katılan öğrenciler, lisans eğitimleri süresince fidanların bakımını ve sulama sorumluluğunu üstlendiklerini belirttiler.

OMÜ öğrencileri okul boyuyor
Ders kapsamında yapılan bir diğer proje ise Canik Gölalan İmam Hatip Ortaokuluna bir kütüphane kazandırmak. Öncesinde derslik olarak kullanılan ancak tamamlandıktan sonra çocukların hayal dünyalarına ev sahipliği yapacak, onların okuma sevgilerini ve ilgilerini artıracak kütüphane için çalışmalar, öğrencilerin duvarları rengarenk boyaması ile başladı. Boyama işleminden sonra ortaokul düzeyine uygun, nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinden seçilen kitaplar, kütüphanenin duvarlarını süslemesi için hazırlanan materyaller ve tablolar okul idaresine teslim edildi. Öğrencileri misafirperverlikle karşılayan ve proje için özveriyle çalışan Okul Müdürü Murat Durmuş, zor şartlarda öğrenim gören öğrencilerin kütüphane için ne kadar hevesli olduklarını anlatarak OMÜ ile iş birliği içinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

OMÜ öğrencilerinden "Türkçe Sokağı"
Bir diğer proje olarak da Bafra Gazi Ortaokulu öğrencileri için bir "Türkçe Sokağı" hazırlandı. Gazi Ortaokulu idaresiyle görüşüldükten sonra hazırlanan materyaller duvarlara ve panolara asıldı. Kapılar ve merdiven basamakları giydirildi. Okul binasının en üst katında bulunan koridor "Türkçe Sokağı" olarak düzenlendi. Çalışmaları ilgiyle izleyen Okul Müdürü Tugay Kökkülünk projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm öğrencilere teşekkür etti. Sokağın tamamlanmasından sonra projeyi hazırlayan öğrenciler, "Hazırladığımız Türkçe Sokağı öğrencilerle buluşmayı, onlara ilham vermeyi, materyalleriyle zihinlere yeni kapılar açmayı ve sunduğu güzel sözlerle yüreklere dokunmayı bekliyor" ifadelerini kullandı.
Proje kapsamında çalışmalarına devam eden OMÜ öğrencileri, Bafra Gazi Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri için ‘Oyunlarla Sosyalleşelim’ etkinliği düzenlediler. “Merhaba Arkadaşım” etkinliği ile öğrencilerin etkili iletişim kurmaları sağlanmaya ve ilk kez karşılaşan öğrencilerin birbirlerine nasıl davrandıkları tespit edilmeye çalışıldı.

SAMSUN

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağır sırt çantası taşımanın riskleri
YEREL HABERLER Ağır sırt çantası taşımanın riskleri
Rektör Bilgiç'ten akademisyenlere: "Çıtayı yükseltmeliyiz"
YEREL HABERLER Rektör Bilgiç'ten akademisyenlere: "Çıtayı ...
Türkiye’de ilk kez OMÜ’de Prof. Dr. Demirağ: “Türkiye’de 4 boyutlu transözofageal eko cihazına sahip olan ilk klinik olmanın gururunu yaşıyoruz” “Hastanın ömür boyu ilaç kullanmasına gerek kalmıyor”
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk kez OMÜ’de Prof. Dr. ...
Başkan Demirtaş, 271 günlük süreci değerlendirdi İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “20 milyon TL’lik borç çekini 6 ayda ödedik” “İşçilere 15 gün ücretsiz izin vermek zorunda kaldık” “Tekstil atölyelerinde 2-3 bin kişiye iş imkanı sağlanacak”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş, 271 günlük süreci ...
Alaçam’daki ev yangını sabotaj çıktı
YEREL HABERLER Alaçam’daki ev yangını sabotaj çıktı
Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı
YEREL HABERLER Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı
Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor: 1-1
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor: 1-1
Savcı ve eşini yanan araçtan kurtaran polis “ayın polisi” seçildi
YEREL HABERLER Savcı ve eşini yanan araçtan kurtaran polis “ayın ...
Savcı ve eşini yanan araçtan kurtaran polis “ayın polisi” seçildi
YEREL HABERLER Savcı ve eşini yanan araçtan kurtaran polis “ayın ...
Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: “istediğimizi aldık” Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: “Galip sayılır bu yolda mağlup”
YEREL HABERLER Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından Çaykur ...
Çanta hırsızı kamerada
YEREL HABERLER Çanta hırsızı kamerada
Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 - Çaykur ...
Menopoz döneminde kırıklara dikkat
YEREL HABERLER Menopoz döneminde kırıklara dikkat
Samsun'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı 47 gündem maddesi karara bağlandı Yalı Kafe’nin Millet Kıraathanesi olması onaylandı
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı 47 ...
Eğitim-Bir-Sen’den sözleşmeli öğretmenler için kadro talebi Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız: "Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli"
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen’den sözleşmeli öğretmenler için kadro ...
Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 0 - Çaykur ...
Başkan Özdemir: “Kırsal kalkınmada TKDK hibe destekleri önemli”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Kırsal kalkınmada TKDK hibe ...
SAMÜ’de Düşünce ve Sanat Merkezi açıldı
YEREL HABERLER SAMÜ’de Düşünce ve Sanat Merkezi açıldı
Tur şirketinin sahibi silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Tur şirketinin sahibi silahlı saldırıda yaralandı
Canik’te sokak kedileri yuvalarına kavuştu Canik Belediyesi ilçenin muhtelif yerlerine kedi evleri yerleştirdi
YEREL HABERLER Canik’te sokak kedileri yuvalarına kavuştu Canik ...
KOBİ’lere gümrük birliği fırsatları ve zorlukları eğitimi verildi
YEREL HABERLER KOBİ’lere gümrük birliği fırsatları ve zorlukları ...
İlkadım'a prestijli cadde Başkan Demirtaş, Sakarya Caddesi’ni yerinde inceledi
YEREL HABERLER İlkadım'a prestijli cadde Başkan Demirtaş, Sakarya ...
Ayçiçeği üreticisine 120 milyon lira KARADENİZBİRLİK ürün bedellerinin tamamını ödedi
YEREL HABERLER Ayçiçeği üreticisine 120 milyon lira KARADENİZBİRLİK ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X