Camilerde oturaklar kaldırılıyor Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı: “Bir ibadeti yerine getirirken o ibadetin adabına, erkanına riayet edilmesi gerekli” “Ayakta duramayacak durumdaysa yere oturur, ayaklarını kıbleye doğru uzatır bu şekilde kılar”

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, camilerde sabit oturakların kaldırılacağını belirterek, “Ayakta duramayacak durumda olanlar yere oturur, ayaklarını kıbleye doğru uzatıp bu şekilde kılar” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, cami ve mescitlerde tabure ve sandalyelerin kaldırılmasına karar verdi. Karar 81 ilin valiliği ve il müftülüğüne de tebliğ etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, “Maalesef iyi niyetle başlamış bir kolaylaştırıcı unsur zaman içinde kontrolden çıkmıştır. Saatlerce parkta, yolda, orada burada dolaşan, ATM önünde yarım saat rahatlıkla durabilen bir insan ‘ben acaba oturarak namaz kılsam caiz midir’ diye sormadan, araştırmadan kolayına geldiği için bazen oturarak namaz kılmayı tercih edebiliyor. Tabii biz hüsnü zan beslemek zorundayız, sağlığı yerinde olmayanları zorlamak gibi bir niyetimiz olamaz. Allah gücünün yetmeyeceği işi insana teklif etmez ancak insanın da bir ibadeti yerine getirirken o ibadetin adabına, erkanına riayet ederek ibadet etmesi gerekir” şeklinde konuştu.



“Din İşleri Yüksek Kurulunun bu konuda bir fetvası da mevcut”

“Oturaklarla camilerimiz kiliseye benzetiliyor” diye eleştiri getirenler olduğunu söyleyen Çakı, “Başkanlığımız bu konuda yeni bir düzenleme getirdi. Din İşleri Yüksek Kurulunun bu konuda bir fetvası da mevcuttur. Bir insan kendi başına yere oturup kalkabiliyorsa, başkasının yardımı olmadan yani sofraya oturabiliyor, yere oturabiliyor ve başkası elini tutmadan yerinden kalkabiliyorsa o insanın oturarak namaz kılması caiz değildir. Eğer ayakta duramıyorsa oturarak namaz kılmalıdır, yani oturacak, ayaklarını uzatır veya bir yere yaslanır o şekilde kılar” diye konuştu.

Düzenleme sonrası yapılacaklar hakkında bilgi veren Çakı, “Öncelikle biz bundan sonra artık oturarak namaz kılabilecek olanlara bunu tavsiye edeceğiz. Eğer kendi kendine oturabiliyor, kalkabiliyor ve herhangi bir risk teşkil etmiyorsa, başkasının elinden tutup kaldırmasına ihtiyaç duymuyorsa bu insanın sandalye üzerinde oturarak namaz kılması caiz değildir. Ayakta duramayacak durumdaysa yere oturur, ayaklarını kıbleye doğru uzatır bu şekilde kılar. Camilerden artık sabit oturaklar kaldırılacak” ifadelerini kullandı.

SAMSUN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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