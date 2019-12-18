Demir hırsızlığına gözaltı

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da demir çaldığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat iskele demirini çaldığı iddia edilen C.G., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan C.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.