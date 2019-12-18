Çarşamba Belediyesi’nden levha ve yaya geçidi çalışmaları

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçede engelli araç parkı, okul önü levha çalışmaları ve yaya geçidi çizgilerinin yenilenmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Şehir merkezinde yoğunluğun yaşandığı caddeler üzerinde çalışmalar sürdüren Çarşamba Belediyesi, engelli araç parkı, okul önü levha çalışmaları ve yaya geçidi çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde yaya güvenliğini sağlamak için yaya geçitleri çizgi çalışmaları, engelli araç parkı ve okul önü levha çalışmaları, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul bölgesi levhalandırması çalışmaları vatandaş tarafından takdirle karşılanıyor.

SAMSUN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.