Çarşamba Belediyesi’nden levha ve yaya geçidi çalışmaları

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçede engelli araç parkı, okul önü levha çalışmaları ve yaya geçidi çizgilerinin yenilenmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Şehir merkezinde yoğunluğun yaşandığı caddeler üzerinde çalışmalar sürdüren Çarşamba Belediyesi, engelli araç parkı, okul önü levha çalışmaları ve yaya geçidi çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Atatürk Bulvarı üzerinde yaya güvenliğini sağlamak için yaya geçitleri çizgi çalışmaları, engelli araç parkı ve okul önü levha çalışmaları, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul bölgesi levhalandırması çalışmaları vatandaş tarafından takdirle karşılanıyor.
SAMSUN
18 Aralık 2019 Çarşamba
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