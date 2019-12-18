Başkan Demir: “Samsun’un geleceği parlak”

Orta Karadeniz Basım ve Ambalaj Sanayicileri Derneği yöneticileri ile buluşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sanayi yatırımları noktasında önümüzdeki 34 yıl çok verimli geçecek. Samsun’un geleceği parlak” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Orta Karadeniz Basım ve Ambalaj Sanayicileri Derneği yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Sevgi Kafe’de düzenlenen ve Dernek Başkanı Hüseyin Yalgın ile sektör esnafının yer aldığı programda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Demir, matbaacılar sitesinin kurulması ile ilgili çalışma yapılacağı müjdesini verdi. Önümüzdeki yılların Samsun için sanayi anlamında çok verimli geçeceğine de işaret eden Başkan Demir, “Hedeflerimizi gerçekleştirerek hep birlikte Samsun’u arzulanan noktaya ulaştıracağız” diye konuştu.



“Çok geniş bir alana yayılıyor”

Konuşmasında matbaacılık sektörünün önemine vurgu yapan Başkan Demir, “Yaklaşık 20 yıla yakındır da size hizmet için çalışıyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Matbaacılık sektörü çok geniş bir alana yayılıyor. Sizin temsil ettiğiniz sektörün her sektörle bir ilişkisi var. Sağlık alanından tutun kamu yönetimine kadar çok önemli bir alan. Buradaki camia Samsun’un ticari, ekonomik ve iktisadi hayatını en iyi izleyen camiadır. Çok zor da bir alan. Teknolojinin hızlı gelişiminden en fazla etkilenen sektörsünüz” şeklinde konuştu.



“Matbaacılar sitesi kurulacak”

Matbaacılar Sitesinin kurulması ile ilgili bir çalışma yapılacağını da ifade eden Başkan Demir, “Beraber çalışalım. Bir kooperatif gibi yapı kurun. Alan tespit noktasında çalışmaları da yapalım. Biz belediye olarak size elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız. Bir ihtiyaç belirlemesi yapın. Bu alanda Samsun Türkiye’nin çok önemli bir merkezi olmak zorunda. Bir arada olmak, kümelenmek şehir için avantajdır. Kendi alanınızdaki karşılıklı yapacak olduğunuz iş birliğinde de maliyetinizi ciddi anlamda düşürür. Böyle bir merkez olduğunda Türkiye’de de bilinir” ifadelerini kullandı.



“Çığır açacağız”

İstihdam noktasında ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Başkan Demir, “Bundan sonra Allah nasip ederse hedeflerimizi büyük ölçüde gerçekleştireceğiz. Böyle bir çığırı da birlikte açacağız. Yeniden bir istihdam artışı başladı. Sanayi yatırımları noktasında da önümüzdeki 34 yıl çok verimli geçecek. Bununla ilgili çalışmaları bir taraftan yapıyoruz. Yeni OSB’yi kuruyoruz. Yazıyı bakanlığa gönderdik. Yakında tüzel kişiliği oluşacak. Hemen arkasından arazi meselesinin halledilmesi, planlama, alt yapı derken hemen tahsise başlayacağız. Havza Bekdiğin’de şu anda 9 tane fabrika inşaat halinde. Bir tanesi hizmete girdi. Önümüzdeki yılsonunda 45 tane daha çalışmaya başlar” açıklamasında bulundu.

SAMSUN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.