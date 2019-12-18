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Besicilere 'güneş enerjisinden elektrik üreten çadır' dağıtıldı Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde ...

İHA

– Samsun'da "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Yaşam Standartlarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 90 adet güneş enerjisinden elektrik üreten çadır dağıtıldı.

Besicilere 'güneş enerjisinden elektrik üreten çadır' dağıtıldı Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Yaşam Standartlarının Geliştirilmesi Projesi

– Samsun’da “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Yaşam Standartlarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 90 adet güneş enerjisinden elektrik üreten çadır dağıtıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından yürütülen Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Yaşam Standartlarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında Samsun’da üretim yapan 90 küçükbaş hayvan üreticisine kendi elektriğini doğadan sağlayan güneş enerjisi panelli çadırlar dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinden yapılan dağıtım öncesinde projenin amacına dair açıklamalar yapıldı. Programın açılışında konuşan Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Murat Karagöl, dağıtılan çadırların besicilere güzel imkanlar sunduğunu ifade etti.

Vali Kaymak: "Artık her şeyde doğallığa dönüş var”
İnsanların köy yerlerinde üretim yapmak yerine asgari ücretle bir işte çalışarak şehir merkezinde yaşamayı tercih ettiğini ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, “Maalesef gençlerimiz köylerde kalmıyorlar. Hayvancılıktan ve tarımdan uzak duruyorlar. Herkes şehre gelmek istiyor. DOKAP, köydeki yaşam şartlarını iyileştirerek gençlerimizi köyde tutmaya çalışıyor. Proje ile çadırda elektrik olacak. Bu da temizlik ve hijyen açısından çok daha güzel üretimin olmasına sebep olacaktır. İnsanlar daha iyi şartlarda üretimlerine devam edecekler. Samsun bir tarım kenti. Çok geniş alanlarımız var. Şu anda 230 bin küçükbaş hayvan varlığımız var. Bu rakam, Samsun için çok küçük bir rakam. Bunu arttırmamız lazım. Bunun için de daha çok üretmemiz gerekiyor. İnsanlar asgari ücretle şehirde yaşamayı, güzel temiz havada köyde yaşamaya tercih ediyorlar. Sizin gibi değerli üreticilerimize, bunu yapmadığınız için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Ben de bir köylü çocuğuyum. Köyde kendimizin de koyunları ve hayvanları vardı. Köyleri özlüyoruz, köyde yaşamayı özümsüyoruz. Avrupa’da zenginler artık köylerde yaşıyor. İnsanlarda ‘organik yaşam’ diye bir trend başladı. İnsanlar artık sanayinin, kentsel yaşamın sıkıntısı içerisinde stres, hastalık gibi sorunlarla karşılaşıyor. Artık her şeyde doğallığa dönüş var” dedi.

Başkan Demir: “Köyden kente göçü önleme noktasında çalışmalarımız devam ediyor”
Samsun’un potansiyelinden az sayıda küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğuna değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “90 tane yetiştiricimiz, çadırlarına kavuştular. Hem konaklama anlamında hem de soğuk iklim şartlarında elektrik ve ısınma amacıyla kullanabilecekleri pratik bir sisteme sahip oldular. DOKAP da bu projeye 450 bin TL civarında bir kaynak ayırdı. Samsun küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye’nin 55. sırasında yer alıyor. 230 bin civarında küçükbaş hayvan var. Türkiye geneline baktığınızda Samsun’un hissesine düşenin 500 bin küçükbaş olması gerekir gibi bir hesap yaptım. İklim ve yer anlamında Samsun Türkiye’de en iyi olan illerden bir tanesi. Bugün nüfusuna göre veya coğrafya büyüklüğünü göre biz Kayseri’den veya Yozgat’tan daha geriysek bunun üzerine düşünmemiz lazım. Oradaki şartlara göre Samsun bu işe çok çok daha uygun bir şehir. Umarım ki bu dağıtılacak çadırlar ilave bir bilinç oluşturur ve katkı sağlar. Belediye olarak bize birçok insan geliyor. Özellikle ilçelerimizden Samsun merkezine yerleşmek için iş talebiyle geliyorlar. Asgari ücretli bir iş için büyük bir uğraş veriyorlar. Bu insanların merkezle hiçbir bağları yok ama köylerinde büyük bağları var. Evleri, arazileri köylerde. Burada 2 bin 500 TL’ye geçinecek bir imkanla birlikte kendi mahallesinde ortalama bin TL ile geçinebilir. Köylerden kente göçü önleme noktasında da çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Mengi: “Bugüne kadar 2,7 milyar TL tahsis edildi”
Bugüne kadar çeşitli kurumlara 2,7 milyar TL tahsis ettiklerini dile getiren DOKAP Başkanı Yusuf Mengi, “20142018 yıllarını kapsayan bir eylem planı çerçevesinde yürüttüğümüz bölgesel kalkınma programında doğrudan DOKAP kaynaklarıyla acil müdahale alanı olarak gördüğümüz bu tür projeleri desteklemekle ilgili bir önceliğimiz var. Samsun’da bugüne kadar eylem planı kapsamında 2,7 milyar gibi bir rakamı çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarına plan üzerinde tahsis etmiş olduk. DOKAP kaynaklarından Samsun’a tahsis ettiğimiz rakam ise 60 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Şimdi 2’inci planlama dönemine geçiyoruz. 20212023 perspektifi ile hazırlayacağımız eylem planında bu tür öncelikle müdahale edeceğimiz ihtiyaç alanlarına daha çok önem vererek, daha anlamlı kaynaklar tahsis etme niyetindeyiz. Bu anlamda yapacağımız projeler, Samsun’a değer katacaktır” şeklinde konuştu.

Ay: “230 bin küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’de 55’inci sıradayız”
Samsun’un küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye’de 55. sırada yer aldığını açıklayan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, şunları söyledi:
"Samsun olarak 230 bin küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’de 55’inci sıradayız. Ülkemizin kırmızı et üretiminin arttırılmasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de katkıda bulunmaktadır. İlimizde 2 yıldır DOKAP tarafından desteklenen Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Yaşam Standartlarının Geliştirilmesi Projesi ile mera ve yaylacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu sayede ailelerin elde ettikleri ürünlerin kalitesinin ve verimlerinin yükseltilmesi ile aynı zamanda bu işle uğraşan insanların gelir seviyesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Proje ile Samsun’da faaliyet gösteren küçükbaş hayvan yetiştiricileri ile yılın 67 ayını geçirdikleri yaylalarda elektrik ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere güneş enerjisinden elektrik üreten bir sisteme ve çadıra kavuştular. Bu sayede hayat standartlarında bir kayıp oluşmayacak, yetiştiricilik faaliyetlerine devam ederek, sosyoekonomik olarak gelişmelerini sağlayabileceklerdir. Aynı zamanda proje ile gençlerin istihdamının arttırılması hedeflenmektedir.”
Program, konuşmaların ardından besicilere çadırların dağıtılmasıyla sonlandı.

SAMSUN

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:15
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  • İKİNDİ 14:53
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  • YATSI 18:41
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