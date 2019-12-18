SAMÜ'den Eğitim, Araştırma ve İşbirliği Protokolü

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ile Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitim, araştırma, akademik çalışma, raporlama ve kültürel alanlarda iş birliği sağlanması amacıyla “Akademik, İş Birliği ve Tanıtım Protokolü” imzalandı.

Protokole Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın imza koydu. İmzalanan protokolle birlikte Türkiye’nin eğitim alanındaki yeni kültürel diplomasi hamlesi olan ve yurt içi ve yurt dışında yürütülecek tanıtım, eğitim, araştırma, bilgibelge paylaşımı, müfredat materyal temini gibi konularda katkı sağlanması amacıyla iş birliğine varıldı.

Protokol imzalanması sonrası açıklamalarda bulunan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesinin dünyanın dört bir yanından öğrenci çekme potansiyeline sahip ve yeni kurulan bir üniversite olmanın tüm avantajlarını üzerinde taşımakta olduğunu belirtti. Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan bu anlaşma ile birlikte Samsun Üniversitesinin bir dünya üniversitesi olma yolunda attığı emin adımlara önemli katkılarının olacağını ifade eden Aydın, uluslararası eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Türkçe öğretiminin yurt dışında tanıtımının yaygınlaştırılması, Türkiye ve Türk kültürünün tanıtılması kapsamında profesyonel anlamda desteklerinin olacağını sözlerine ekledi.

SAMSUN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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