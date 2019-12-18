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“Şişman olarak ölmek istemiyorum” diyerek kilolarından kurtuldu Mide küçültme ameliyatı ile hayata ...

İHA

Samsun'da mide küçültme ameliyatı olan 28 yaşındaki Büşra Sarıcaoğlu, fazla kilolarından kurtularak, hayata tekrar tutundu.

“Şişman olarak ölmek istemiyorum” diyerek kilolarından kurtuldu Mide küçültme ameliyatı ile hayata tekrar tutundu

Samsun’da mide küçültme ameliyatı olan 28 yaşındaki Büşra Sarıcaoğlu, fazla kilolarından kurtularak, hayata tekrar tutundu.
15 yaşından itibaren kilo ve kilonun oluşturduğu sağlık sorunları mücadele veren, sosyal hayattan kopan 28 yaşındaki Samsunlu Büşra Sarıcaoğlu, “Şişman olarak ölmek istemiyorum” diyerek 7 ay önce başvurduğu, Büyük Anadolu Hastanesi Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Merkezinde olduğu mide küçültme ameliyatının ardından kendini yeniden doğmuş gibi hissetmenin verdiği mutluluğu yaşıyor.
Son yıllarda artık bir hastalık olarak kabul edilmeye başlanan fazla kilolar yani obezite özellikle kadınların hem sağlığını, hem de sosyal hayatını olumsuz bir şekilde etkiliyor. Kadınlar için görünüm olarak da dışarıdan gelen "Yüzün güzel ama çok kilolusun", gibi kilo üzerinden yapılan söylemlerin psikolojik olarak kadınları etkilediği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bu sorunu yaşayan hastalardan biri olan Büşra Sarıcaoğlu, 7 önce yaptığı araştırmalar sonucunda Büyük Anadolu Hastanesi Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş'a başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerden sonra Büşra Sarıcaoğlu'a mide küçültme ameliyatı yapıldı.

“Kilolarımdan kurtuldum, mutluyum”
Ameliyata giden süreci, sonrasını ve hayatında oluşan değişimleri anlatan Sarıcaoğlu, “Uzun yıllardır kilo ve kilonun verdiği sağlık sorunları ile mücadele ettim. Çevremden ‘yüzün çok güzel ama kilon var keşke zayıflasan’ gibi sözler duyuyordum. Bunlarda beni çok üzüyordu. Bu süreçlerde kilo vermeye, değişik yerlerden destek almaya çalıştım ama tam olarak aydınlatıcı bir bilgi, tedavi süreci ile ilgili cevaplar bulamadım. Yaptığım araştırmalar sonucunda Ope. Dr. Volkan Kınaş beye başvurdum. 7 Ay önce kendisine mide küçültme ameliyatı oldum. Bana bu ameliyatı olursan 23 ay kendine gelemezsin dediler. Çok kısa bir sürece kendime geldim. Artık istediğim her şeyi yiyebiliyorum. Artık istediğim her şeyi giyebiliyorum. Önceden büyük beden olarak üzerime giyecek bulmada çok zorlanıyordum. Önceki halimi görenler şimdi beni tanıyamıyorlar. Çok güzel göründüğümü söylüyorlar” dedi.
Yapılan tedavi hakkında bilgiler veren Opr. Dr. Volkan Kınaş, ise şunları söyledi:
“Büşra hanım bize geldiğinde kilodan ötürü yaşadıklarından dolayı hayatının hem negatif hem de pozitif yönlerini anlattı. Bize başvuran bütün kilolu hastalarımızdan bunları dinliyoruz. Kişiler farklı olsa da sıkıntıların hepsi ortak. Sosyal ve iş hayatlarındaki problemler yüzünden psikolojik olarak sıkıtı çekenlerde yoğunlukta. Yine bu süreçte kilo vermek için yapılan spor, diyetler, ya da ilaçlarda bazen faydalı olmuyor. Bu kişiden kişiye değişiyor. Biz hastamızın durumuna, kendisini bilgilendiriyor, aydınlatıyor ve ona göre cerrahi yöntemi öneriyoruz. Mide küçültme operasyonları ile yüksek kiloya sahip kişilerin yüzde 60 oranında fazla kilolarından kurtulması için süreci başlatmış oluyoruz. Enfeksiyon riski az, kısa bir sürede taburcu olma imkanı var. Sosyal hayatına da kısa bir sürede dönüyor. Biz burada hastalarımızla birer aile gibi oluyoruz. Bu süreçler bizim için çok önemli, güven vermek çok önemli. Hastalarımızla birlikte çok güzel yol aldık, geniş ailemizin her bir üyesini ekip olarak yakından takip ediyoruz. Rahat, huzurlu bir yaşam sürebilmesi için elimizden gelen ne varsa yapıyoruz.”

SAMSUN

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:41
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