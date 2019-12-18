OMÜ Bafra Kampüsü'ndeki alan 'eğitim-araştırma çiftliği' olacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Bafra Kampüsü’nde Ziraat Fakültesinin kullandığı 900 dönümlük alanı gelecekte örnek bir 'eğitimaraştırma çiftliği' haline dönüştüreceklerini açıkladı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve yardımcıları, İşletme Fakültesi akademik kadrosu ve fakültenin bağışçıları ile bir araya geldi. İşletme Fakültesinin yeni Dekanı Prof. Dr. Yüksel Terzi tarafından yapılan davet üzerine İşletme Fakültesinde bir araya gelen Rektör Bilgiç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, fakülte binasını yapan iş adamları Saffet Arslan, Akif Arslan ve öğretim üyeleri fikir alışverişinde bulundular.

Hayırsever aileye ve binanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Bilgiç, "Binamızda öğrencilerimiz eğitim öğretimlerine başladılar. Bu binamız bundan sonra nice öğrencilerimizi eğitimöğretimleri için ağırlayacak. Gelecek hedefimiz de bu kampüsümüzü ana yola bağlamamızı sağlayacak belediyemizle birlikte çalışmalarımız var. Bunu başardığımızda ana yoldan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Kampüsü Fakültelerimiz diye yoldan her geçenin göreceği yazımız olacak. Onu da belediyemizin izniyle, destekleriyle gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Burada önemli bir arazimiz var. Yaklaşık 900 dönüm kadar. Bu arazinin büyük bir bölümünü Ziraat Fakültemiz eğitimöğretim ve araştırma amaçlı kullanıyor. Orayı da gelecekte örnek bir eğitimaraştırma amaçlı çiftlik haline dönüştüreceğiz. Böylece diğer çiftçilerimizin gelip destek alacağı, eğitim alacağı örnek bahçelerimiz, örnek yetiştirmelerin görüleceği bir yer haline getirmek istiyoruz” dedi.

SAMSUN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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