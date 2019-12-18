Samsun’da öğrenci servisi takla attı: Yaralılar var

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 10’dan fazla öğrenci yaralandı.

Kaza, SamsunOrdu karayolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 55 C 6076 plakalı minibüs, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 10’dan fazla öğrenci ile sürücü yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SAMSUN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:41

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