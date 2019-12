İLKEM’den farkındalık oluşturan yerli malı etkinliği

– İlkadım Belediyesi İlkem Etüt ve Eğitim Merkezinde(İLKEM) Yerli Malı Haftası nedeniyle “Kendi tüketimini kendin üret ki, ülkenin kalkınmasına katkın olsun” etkinliği düzenledi.

Her yıl 1218 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İLKEM’de ilkokul öğrencilerine yönelik “Kendi tüketimini kendin üret ki, ülkenin kalkınmasına katkın olsun” adı altında etkinlik düzenledi.

İlkadım Belediyesi olarak her zaman gelecek nesiller için hizmet vermeye odaklandıklarını vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “ ‘Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı’ diyerek Yerli Malı Haftası'nı unutulmaması adına bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikle öğretmenler ve öğrencilerimizin kardeşlik ve dayanışma duygularının yanı sıra ülke için kalkınma ve paylaşım duyguların geliştirmek için çocuklarımıza ekonomik kalkınmada yerli üretimin önemine vurgu yapmak istedik. Çocukken Yerli Malı Haftası elbette, arkadaşlarla yiyecek alışverişi yapılan keyifli bir gün olarak akıllarda kalsa da yetişkinlerin dünyasında, günümüzde yerli üretimin, önemini her geçen gün daha fazla idrak etmekteyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün, dediği gibi ‘Çağdaş medeniyet seviyesine ancak yerli ve millî üretim ile ulaşılabilir’ bilinciyle bizlerin de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için yoğun bir çaba gösterdiğimizi bir kez daha belirtiyorum. 1218 Aralık tarihlerindeki Yerli Malı Haftası'nı kutlayarak, tüm üreticilerimize bereket diliyorum” dedi.

