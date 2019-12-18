Tartıştığı babasını bıçakladı

Hem ağladı hem ağlattı!

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Samsun'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.(56) ile oğlu F.K.(24) arasında tartışma çıktı. Tartışmada F.K. babasını bıçakla hafif şekilde yaralayıp kaçtı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan F.K. gözaltına alınarak Denizevleri Polis Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:41

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