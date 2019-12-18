Samsun’daki kazada bir öğrenci daha hayatını kaybetti

Samsun Valiliği, Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören bir öğrencinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Samsun Valiliğinden kazayla ilgili yapılan ilk açıklamada kaza ile ilgili B.Y.(16) isimli öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 10 öğrenciden 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği duyurulmuştu. İlerleyen saatlerde Valilik’ten yapılan ikinci açıklamada hayati tehlikesi devam eden öğrencilerden Z.I.Ç (16)’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada hayatını kaybeden öğrencilere Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

SAMSUN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:41

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