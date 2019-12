Öğrenci servisi kazasındaki ölü sayısı 2'ye çıktı Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki kız öğrenci de hayatını kaybetti

Samsun'da öğrenci servisinin karıştığı kazada 14 yaşındaki kız çocuğu da kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi SamsunOrdu karayolu 31. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet B. idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobil ile seyir ederken Samsun'dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 plakalı servis minibüse arka sağ kısmından çarptı. Bu sırada çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip devrildiği sırada Mustafa G.’nin (72) kullandığı 55 LS 221 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kazada Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, öğrenci servisinde bulunan öğrencilerden Aslı Çatalsakal (16), Emir Kaan Bölükbaşı (16), Nesrin Yenice (16), Sude Nezor (16), Osman Can Bülbül (16), Rabia Kılıçarslan (18), Erkut Şenyer (16), Yunus Emre Şen (15) ve Zülal Işıl Çörtük (14) ile otomobil sürüvüsü Mustafa G. ve otomobilde bulunan Kevser Ebrar Makas (19) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan ve özel hastanede tedavi altına alınan

Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öğrencilerden Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Aslı Çatalsakal ile Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Sude Nezor'un hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.