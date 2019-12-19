Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, mide botoksu ile fazla kilolardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastanesi Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, mide botoksu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mide botoksu ile fazla kilolardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Kınaş, uygulamanın ideal kiloya ulaştırdığını ve yaşam kalitesinde olumlu yönde önemli farklar oluşturduğunu kaydetti.

Vücuttaki yağ miktarının, sağlığı bozacak düzeyde artmasının fazla kilo, şişmanlık ya da tıp diliyle obezite olarak adlandırıldığını belirten Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Aşırı derecede şişmanlığa yol açan nedenlerin başında aşırı gıda tüketimi ve hareketsiz yaşam geliyor. Şişmanlık, insanda pek çok hastalığın gelişmesine de neden olmaktadır. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, kan yağlarında yükseklik, felç, bu hastalıklardan bazılarıdır. Fazla kilolu veya obez olmak kolon, göğüs, rahim ve safra kesesi kanserleri için riskinizi yükseltir. Bu sorunlardan kurtulmanın ilk adımı da, fazla kilolardan kurtulmaktır. Bu anlamda yine doktorunuzun kontrolünde yapılan diyet ve spor etkili olacaktır. Fakat daha ileride seviye de yaşanan obez hastalığında cerrahi yönteme de başvurulabiliyor” şeklinde konuştu.

Diyet ve spor yetersiz ise cerrahi yöntem uygulanabileceğine değinen Kınaş, “Mide botoksu ile fazla kilolardan kurtulmak mümkün. Yaklaşık 10 ile 15 dakika arası zamanda yapılmaktadır. Bu işlemi yapılacak kişinin bu uygulamaya uygun olup olmadığı öncelikle yapılan tetkiklerinden sonra anlaşılmaktadır. Bu yüzden öncelikle kişi uzman bir doktor gözetiminde bu uygulamaya uygun olup olmadığına bakılmaktadır. Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Merkezimizde emin ellerde son teknolojik sağlık ekipmanları ile başka şehre gitmeden ilimizde tedavi olma imkanı bulabilirsiniz. Bugüne kadar yüzlerce hastamıza şifa olduk, onlarla bir aile gibiyiz. Yıllar önce ameliyat ettiğim hastalarımızla bile iletişim halindeyiz, hastalarımızı yakından takip ediyor, süreçlerini kontrol altında tutuyoruz. Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişileri aydınlatıcı bilgiler vermek üzere merkezimize bekliyoruz" diyerek sözlerine son verdi.

SAMSUN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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