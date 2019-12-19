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Sanayi esnafına gerçek gibi yangın tatbikatı

İHA

Samsun Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Amirliği iş birliği ile esnaflara gerçeği aratmayan yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı.

Sanayi esnafına gerçek gibi yangın tatbikatı

Samsun Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Amirliği iş birliği ile esnaflara gerçeği aratmayan yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı.
Sanayi sitesinde gerçekleştirilen tatbikat öncesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği Bafra Bölge Gurup Amiri Yaşar Taşcı tarafından yangın söndürme tüpünün önemi ve yangın tüpüyle nasıl müdahale edilmesi konularında uygulamalı olarak bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından esnaflar yakılan ateşe yangın tüpüyle müdahale etti. Daha sonra hurda bir otomobil benzinle yakılarak, yanan bir araca esnaflar tarafından ilk müdahale yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri gelerek yanan otomobili söndürdü.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği Bafra Bölge Gurup Amiri Yaşar Taşcı, "Eğitimle ilgili Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odasının talebi oldu. Bize yapılan eğitim ve tatbikat taleplerine seviniyoruz. İlçemizin insanlarının yangını önleme konusunda bilgili olmaları, onları bilgilendirmek, onların bize yardımcı bizlerin onlara yardımcı olmaları bizim açımızdan çok olumlu hareketler. Sağ olsunlar ellerinden geldiğince tatbikatı uyguladılar. Biz memnunuz onlarda bizden memnun kalmışlardır" dedi.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, ”Bugün burada Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amirliği ekipleri sanayi esnaflarımıza yardımcı oldular. Yangına karşı nasıl müdahale yapılır, yangın tüplerinin kullanımı hakkında seminer şeklinde bir uygulama yaptık. Umarım arkadaşlarımız gerekli bilgileri almıştır" diye konuştu.
Tatbikata Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi ve Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Aydoğdu, Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve sanayi esnafları katıldı.

SAMSUN

19 Aralık 2019 Perşembe

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