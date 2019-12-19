Yasa dışı bahisten 4 kişi serbest

Samsun ve Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si savcıya ifade verdikten sonra, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yasa dışı bahis' suçuyla mücadele kapsamında yasa dışı bahiste para transferlerine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Samsun, Bafra ilçesi ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların 5 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 3 adet laptop, 7 adet cep telefonu, 20 adet banka kartı, 1 adet harddisk, 2 adet flaş bellek, 3 adet hafıza kartı ve not defterleri ele geçirildi.

2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 2 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 2 kişi ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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