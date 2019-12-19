İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkımıza hizmete ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

İlkadım Belediyesi Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü ilçe genelinde özellikle kamu alanları olmak üzere özverili çalışmalarına devam ediyor. Okul, cami ve kamu alanlarının bakım ve onarımlarının belediye personellerince ustalıkla yapılmasının yanı sıra müdürlük çalışanları, İlkadım Belediyesince 7 gün 24 saat aralıksız devam eden hizmetlerin aksamasını önlemek için var gücü ile çalışıyor.



Hizmetlerin aksamasına müsaade yok

İlkadım Belediyesi Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü bünyesinde görevli 43 personelle hizmetlerine devam ediyor. Belediyeye ait araçlar ve malzemeler titiz ve özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürürken İlkadım Belediyesi Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürü Mustafa Dedeoğlu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hız kesmeden çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Dedeoğlu, “Müdürlük olarak 43 personelimiz ile birlikte kamu alanları, camiler ve okullar gibi alanlarda boyama, marangozluk işleri, elektrik işleri, sıhhi tesisat, bakım ve onarım işleri gibi bir çok çalışmayı sürdürmekteyiz. Bunun yanı sıra araç bakım ve onarım şantiyemizde belediyemize ait tüm araçların çalışır durumda olmasını sağlıyoruz. Parklarda, kaldırımlarda ve yine birçok ortak alanda kullanılan bank, çöp kovası, kaldırım koruma ve korkulukları gibi çok sayıda malzemeyi atölyelerimizde kendi ustalarımızla kendimiz üretmekteyiz” diye konuştu.



“Okul ve ibadethanelerin yüzde 60’ına bakım ve onarım hizmeti sunduk”

İlkadım genelinde tüm okul ve ibadet alanlarına teknik işler desteği sunduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediyemiz personeli ile başta okul ve ibadet alanları olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına ait bina ve mekanların tamamına bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında destek olmayı hedeflemekteyiz. Seçimden bu yana geçen sürede okul ve ibadet alanlarımızın yüzde 60’ına teknik destek vermiş durumdayız. Kendi ustalarımızla birçok bakım işini bünyemiz içerisinde yapmaktayız. Bu şekilde aralıksız devam eden çalışmalarımız ile halkımıza hizmete ara vermeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

SAMSUN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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