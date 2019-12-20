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Vali Kaymak ve Tanju Çolak özel öğrencilerle halay çekti Vali Kaymak ve özel öğrencilerden eğlenceli ...

İHA

Samsun Yeni Adliye Sarayında düzenlenen engellilere yönelik farkındalık programında Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve eski Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak, özel öğrencilerle birlikte halay çekti.

Vali Kaymak ve Tanju Çolak özel öğrencilerle halay çekti Vali Kaymak ve özel öğrencilerden eğlenceli sıra gecesi

Samsun Yeni Adliye Sarayında düzenlenen engellilere yönelik farkındalık programında Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve eski Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak, özel öğrencilerle birlikte halay çekti.
Samsun Yeni Adliye Sarayında, Maarif Hareketi Projesi ve Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulunun UNESCO Kulübü etkinlikleri kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliği ile engellilere yönelik farkındalık programı düzenlendi. Program ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde kürsü konuşmalarına geçildi.
İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Atakum Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Mustafa Yiğit, "Biz eğitimciler hizmet verdiğimiz özel eğitim alanının; çağdaş eğitimin en önemli parçası olduğu anlayışıyla yola çıkan bir ekibiz. Çünkü engelliler toplumun aynasıdır. Bu özel insanların sadece yardıma değil şefkate de ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle 'Eğitimde fada edilecek fert yoktur' ifadesini kendimize yol gösterici bir ışık olarak kabul ettik. Hiçbir özel eğitim öğrencimizin eğitimin dışında kalmasına müsaade etmedik" dedi.
Sonrasında kürsüye gelen Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç her zaman özel öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, "Bu öğrencilerimizin her biri özel öğrencilerdir. Bizleri yaradan, yoktan var eden, varlığından da haberdar eden Yüce Mevlamız bizleri Kur'anı Kerim'in tabiriyle bir damla sudan ve topraktan yaratmıştır. İnsanoğlunun bir çoğunluğunu 22 çift kromozomdan, çok az kısmınında 23 kromozomdan yaratmıştır. İşte bu çocuklarımızın tek farkı özel olmaları, 23 kromozomdan olmalarıdır. Bir fabrika düşünün seri üretim yapıyor arada özel üretim yapıyor. İşte bu çocuklar Cenabı Hakk'ın nezdinde, bizim nezdimizde özel çocuklardır. Bundan sonra inşallah geleneksel olarak bu programımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların bitmesiyle birlikte okulun hazırlamış olduğu ve eğlenceli görüntülere sahne olan gösterilere geçildi. Vali Kaymak ve Başsavcı Kılıç öğrenciler ile birlikte sıra gecesi yaptı. Akabinde öğrenciler ile birlikte halay çeken Vali Kaymak, Başsavcı Kılıç ve eski Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak herkese eğlenceli anlar yaşattılar. Sonrasında öğrencileri hazırlamış olduğu tiyatro ve konser görüntüler herkes tarafından ayakta alkışlandı. Programın sonunda Vali Kaymak ve beraberindekiler öğrenciler ile birlikte pasta kesip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Programa ayrıca Samsun Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, sendika başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

SAMSUN

20 Aralık 2019 Cuma

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