Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ilk gösterisi büyük beğeni topladı

"O benim sünnetim değildi"

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Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğu, ilk oyunları "Arkadaşım Bilgisayar" adlı çocuk tiyatro oyununu Cemil Şensoy Kültür Merkezinde sergiledi.

Bülent Kanvas'ın yazdığı, Haydar Kavrap’ın yönettiği ''Arkadaşım Bilgisayar'' adlı çocuk tiyatrosu izleyicilerden tam not aldı. Çarşamba Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Haydar Kavrap ve oyuncular Alperen Yanık, Kadir Temiz, Tutku Demirelli, Sadık Duraman, Duygu Okur, Onur Bahçıvanoğlu, Doğuş Balaban ve Celal Sefa Karlı’dan oluşan topluluğun performansı izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ilk oyunu Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Atatürk İlköğretim Okulu ve Kocatepe İlköğretim Okulu öğrencilerine sergilendi. “Arkadaşım Bilgisayar” adlı oyun çocuklara bilgisayar ve internetin faydalarını ve zararlarını anlatıyor. Topluluk ilçede yer alan tüm okullara oyunu sergilemeyi planlıyor.

SAMSUN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:16

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