Samsun'da fuhuş için yer teminine 3 gözaltı

"O benim sünnetim değildi"

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Samsun'da fuhuş için yer temininde bulunup fuhuşa aracı oldukları iddia edilen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesinde fuhuş için yer temin edip fuhuşa aracı oldukları iddia edilen 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1'i kadın 2 kişi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:16

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