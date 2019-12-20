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OMÜ’nün Iraklı Öğrencileri Kültürlerini Tanıttı

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası Öğrenci Birimi ile Uluslararası Öğrenci Topluluğunun iş birliğinde "Irak Tanıtım Günü" düzenlendi.

OMÜ’nün Iraklı Öğrencileri Kültürlerini Tanıttı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası Öğrenci Birimi ile Uluslararası Öğrenci Topluluğunun iş birliğinde “Irak Tanıtım Günü” düzenlendi.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Uluslararası Öğrenci Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, konuşma yapmak üzere davet edilen Samsun Barosu avukatlarından Dr. Zekai Gül, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Her öğrencimiz önemli değerli ve eşit”
Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, Uluslararası Öğrenci Birimi Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya, öğrencilerin birlik ve beraberlik içerisinde olmalarının önemine dikkat çekerek şöyle devam etti: “OMÜ’de çeşitli ülkelerden gelen yaklaşık 5700 uluslararası öğrenci var. Bunların 300’ünü Iraklı öğrencilerimiz oluşturuyor. Bizim için bu Üniversitenin kapısından giren her öğrenci önemli, değerli ve eşit. Bu öğrencilerimizden ricam, Uluslararası İlişkiler Birimini boş bırakmamalarıdır. Sadece sıkıntılarını paylaşmak için değil, arkadaşlık etmek için de uğramalarını diliyorum. Çünkü orası hepsinin mekânı. Bunun yanında, biliyorsunuz her yıl Üniversitemizdeki uluslararası öğrencilerin, ülkelerine göre öğrenci temsilcisi seçiliyor. Bu seçimlerin sağlıklı yapılması için uluslararası öğrencilerimizin oylamaya katılması çok mühim.”
Uluslararası Öğrenci Biriminin her zaman öğrencilerin yanında olduğunu ifade eden Rıdvan Kızılkaya, etkinliğin güzel geçmesini diledi. Tanıtım günlerinin, ülkelerin kültürlerini öğrenme açısından oldukça faydalı olduğunu kaydeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de, “Zaten uluslararasılaşma dediğimiz şey, farklı devletlerden insanların bir araya gelip birbirinden bir şeyler öğrenmesidir. Buna katkı sunduğu için bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum” dedi.
44 yıllık OMÜ’nün, en çok uluslararası öğrenciye sahip üniversitelerden biri olduğunu hatırlatan Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz, “Uluslararası öğrencilere hem biz bir şeyler katıyoruz, hem de onlar bize bir şeyler katıyor. Bu nedenle bu öğrencilerimizin aldığı eğitimin kaliteli olmasını da ayrıca önemsiyoruz” diye konuştu.

“Ortak özellikleri fazla olan milletleriz”
Farklı ulus, dil ve dinden bir araya gelen insanların Amerika Birleşik Devletleri gibi bir dünya devini yaratabildiklerini vurgulayan Mehmet Ali Cengiz, “Ancak biz bu coğrafyada, ortak özellikleri fazla olan milletler olarak maalesef benzerliklerimizi unutuyoruz. Birçok zenginliğe sahip bu coğrafya, ne yazık ki hala savaşların içerisinde. Bundan her birimizin ders alması gerekiyor. Bu nedenle biz üniversite olarak, uluslararası öğrencilerimize iyi imkânlar sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz büyük bir üniversiteyiz. Uluslararası anlamda da büyük bir Üniversite olma çabası içerisindeyiz. Bunu da hep beraber başaracağız” şeklinde konuştu.
Iraklı öğrencinin okuduğu Yasin Suresi’nin ardından Avukat Dr. Zekai Gül, Türklerin Arapça öğrenirken karşılaştığı zorlukları ve Arap Edebiyatında anlatım bozukluklarını konu alan tezini Arapça dilinde anlattı.
Irak tanıtım filimin gösterilmesiyle devam eden etkinlikte, Irak kültürünü yansıtan şiir, müzik ve tiyatro gösterisi izleyenlerin beğenisine sunuldu.
Etkinlik, Irak’ın yöresel yemeklerinin ikram edilmesiyle sona erdi.

SAMSUN

20 Aralık 2019 Cuma

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