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Sandıkçı “Hep birlikte daha güzele” Başkan Sandıkçı halkla buluşmaya devam ediyor

İHA

Sandıkçı “Hep birlikte daha güzele” Başkan Sandıkçı halkla buluşmaya devam ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçe halkımızdan aldığımız destek ve güçle hizmetlerimizi büyütmeye, halkımızla birlikte yeni hedeflere ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.
Canik Belediyesinin gerçekleştirdiği “Başkan Mahallemde” projesi Hacıismail Mahallesi’nde devam etti. Hacıismail Mahallesi Muhtarı Bekir Doğan açılış konuşmasında, “Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı’nın mahalle buluşmaları projeleri kapsamında, bizlerin taleplerini, isteklerini ekibiyle birlikte mahallemize gelerek bizleri dinlemesi, istek ve taleplerimizi not etmesi, çözüme kavuşturması, bizlerle sohbet etmesi beni olduğu kadar mahalle halkımızı da memnun etmiştir. Bu anlamda mahallem adına başta başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Daha güzele birlikte ulaşacağız”
Mahalle halkıyla bir arada olmaktan, onlarla sohbet etmekten, onları dinlemekten son derece mutlu olduğunu belirten Canik Belediye başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik ilçemize hizmetlerimizi daha hızlı ve sağlıklı gerçekleştirmek için sizlerin düşünceleri, öncelikleri bizim hizmetleri gerçekleştirmemizde kolaylık sağlıyor. Sizlerin düşünceleriyle sizlerin önerileriyle daha iyiye, daha güzele ulaşıyoruz. Bu anlamda bizlerle düşüncelerinizi fikirlerinizi paylaştığınız için tüm mahalle halkına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Mahalle mahalle devam edecek"
Vatandaşlarına, kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Başkan Mahallemde projemizi önemsiyorum çünkü Canikli hemşehrilerimizle birlikte olmak, onların sorunlarını yüz yüze dinlemek, çözüm üretmek, gülen yüzleri görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu nedenle sizlerle birlikte olmaya, buluşmaya devam edeceğiz, yapılması gerekenleri çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 270 gündür Canik halkına hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Görevi devraldığımız günden itibaren aralıksız hizmet etmeye devam ediyoruz. Amacımız Canik ilçemizi çok daha yukarılara taşımaktır. Bu anlamda belediye yönetiminde zihniyet değişikliği ile çalışmalarımıza başladık. Harcamalarımızı azami noktaya indirdik. İdari yapımızı ilçemizin ihtiyaçlarına göre şekillendirdik. Kurumlar arası koordinasyonu sağladık. Büyükşehir Belediyemizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir bir yönetim anlayışı oluşturduk. Ortak aklı, istişare kültürünü önemsiyoruz. Önceliklerimizi belirleyerek asli işlerimize yöneldik. Gönül belediyeciliği düsturuyla lüksten şatafattan uzak duruyoruz. Fen işleri birimimiz asfalt yol, yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sosyal yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Özetlemek gerekirse eğitimden sağlığa, spordan kentsel dönüşüme her alanda hızlı bir şekilde ilçemizi dönüştürmeye çalışıyoruz” sözlerine yer verdi.

“Samsunumuz bir numaralı şehir olacak”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Canik Mahalle Buluşmaları’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Canik Belediyemizin bu projesini çok güzel ve anlamlı buluyorum. Yoğun tempo içinde çalışıyoruz. Canik ilçemizde görevi yeni almamıza rağmen elhamdülillah epey bir yaraya ilaç olduk. Önümüzdeki yıl için de programımızı yaptık. Hem Samsun ilimizde hem Canik ilçemizde hizmetlerimiz 2020 yılında da artarak devam edecek. Yaklaşık 9 aydır birlikte çalışıyoruz. İşimiz, yolumuz hizmet Allah’ın izniyle. Belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, mahalle muhtarlarımızla, milletvekillerimizle hep birlikte Samsun’umuz için, Canik ilçemiz için gece gündüz koşturuyoruz. Bu makamların, bu görevlerin, bu sorumlulukların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bunu da 1 milyon 350 bin insanımızın hizmetine seferber ettik. Özelikle Canik ilçemiz için alt yapı çalışmalarımız, kentsel dönüşüm çalışmalarımız, otoparklarına varıncaya kadar Canik ilçemizi ihya edeceğiz. Türkiye’nin en güzel teleferiklerinden birini Canik ilçemize inşaa edeceğiz. Millet bahçesi bitti. Gülsan Sanayi alanıyla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. En son 2022 yılında Gülsan Sanayi Sitesini ve Doğu Park projesini hayata geçireceğiz. Samsunumuz bir numaralı şehir olacak. Büyükşehir ilçe belediyeleri el ele kol kola hizmet etmeye devam edeceğiz.”
11.’si yapılan buluşmaya ayrıca Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, Milliyetçi Hareket Partisi Canik İlçe Başkanı Mustafa Kılıç, muhtarlar ve mahalleli katıldı.

SAMSUN

20 Aralık 2019 Cuma

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