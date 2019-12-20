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Bafra'ya Güneş Tarlası Başkan Kılıç ‘Kuş Cenneti’nde Bafra'da 2019 yılında 990 çift dünya evine ...

İHA

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yerel seçimlerden önce verdiği 'Güneş Tarlası Projesi' sözünü yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Bafra'ya Güneş Tarlası Başkan Kılıç ‘Kuş Cenneti’nde Bafra'da 2019 yılında 990 çift dünya evine girdi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yerel seçimlerden önce verdiği ‘Güneş Tarlası Projesi’ sözünü yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor.
Bafra Belediyesi, çeşitli alanlarda kullanılan enerjiyi ücretsiz sağlamak üzere güneş tarlası kurmaya hazırlanıyor. Yılda 2 milyon liralık tasarruf sağlayacak olan ve ilçenin Dereler Mahallesi’nde yapılması planlanan güneş tarlası için ilgili kurumlar üzerinde yazışmalar ve fizibilite çalışmaları sürüyor.

Arsa tahsisi bekleniyor
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.’den(YEDAŞ) ‘yapılmasında herhangi bir mahsur yoktur’ yönündeki olur yazısını alan Bafra Belediyesi, 32 dönümlük bir arazi üzerinde kurulacak olan güneş tarlası ile ilgili arsa tahsisi bekleniyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın hayata geçmesi için yoğun çaba sarf ettiği proje ile büyük maliyetlerden biri olan elektrikte yüklü miktarda tasarruf sağlanacak. Bafra Belediyesinin ilçeye kazandırmak için gayret gösterdiği Güneş Tarlası Projesi 6 yılda kendisini amorti edebilecek olmasıyla da dikkat çekiyor

“Ciddi tasarruf sağlayacak”
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Hükümetimizin güneşten elektrik üretme politikaları doğrultusunda Güneş Tarlası Projemizin ilgili müracaatını ve girişimlerini yaptık. Dereler Mahallemizde 32 dönümlük bir alanda yapılacak ve elektrik tasarrufunda bizlere çok şey kazandıracak söz konusu projenin hayata geçirilmesi yönünde yoğun bir çaba içerisindeyiz” diye konuştu.

Başkan Kılıç ‘Kuş Cenneti’nde
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türkiye’nin en büyük deltalarından biri olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde incelemelerde bulundu. Karadeniz sahilinde tabii özelliklerini koruyabilmiş en büyük sulak alan olması ile dikkat çeken Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yapılan inceleme gezisinde Başkan Kılıç’a, Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı ve Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Özkök, Bünyamin Kurt, Yüksel Bozkurt ve MHP Belediye Meclis Üyesi Özden Yiğit eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı ve Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler inceleme gezisinde, başta Kızılırmak Deltası Çevre Düzeni Planı olmak üzere değişik konularda katılımcılara bilgiler verdi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç inceleme gezisinin ardından gerçekleştirdiği açıklamalarda, “Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ülkemizin önemli doğal alanlarından biri. Ülkemizde bulunan 485 kuş türünün 359’u Kızılırmak Deltası'nda bulunuyor. Bu türlerin de 157 tanesi deltada ürüyor. Küresel ölçekte tehlike altında 37 kuş türü bulunmakta ve bunlar deltamızda görülmektedir. Flora bakımından 554 bitki türüne rastlanmakta bunların içerisinde bulunan 6 tane kritik tür de deltamız sınırları içinde bulunmakta. Bu bilgi ve rakamalar çok önemli. Kısaca Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti bizler için hazine değerinde. Bu günkü ziyaretimizde Kuş Cennetimizle alakalı olarak yapılan çalışmaları, ziyaretçi durumunu inceledik. Yine bir proje kapsamında revize edilen otel inşaatında ve Doğanca Ziyaretçi Merkezi Kafeteryasında incelemelerde bulunduk" dedi.

Bafra'da 2019 yılında 990 çift hayatlarını birleştirdi
Öte yandan, Bafra’da evlilik tarihlerinin farklı olmasını isteyen 990 çift, 2019 yılı içerisinde mutlu bir yaşam için "evet" dedi. Bafra Belediyesi Nikâh Memurluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ömür boyu sürecek birlikteliğe özel bir günde başlamak isteyen 990 çift nikâh salonun yolunu tuttu. 2019 Yılı içerisinde en çok nikâh kıyılan gün ise 16 nikâhla 8 Ağustos oldu. Bafra’da 2019 yılı içerisinde en çok nikâh kılan aylar ise Haziran, temmuz ve ağustos olarak belirlendi. Bafra Belediyesi Nikâh Salonunda haziran ayında 102, temmuz ayında 134 ağustos ayında ise 151 nikâh kıyıldı. 2019 14 Şubat tarihinde ise 8 nikâh kıyıldı.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, özellikle evlilik yıl dönümlerinde bu tarihin çiftler arasında daha hatırlanır olması nedeniyle yoğunluğun arttığını belirtti. Nikâhın çiftlerin hayatlarındaki en mutlu anlardan biri olduğuna değinen Kılıç, şunları kaydetti: "2019 Yılı içerisinde bulunduğumuz tarih itibariyle 990 çiftimizin nikâh akitlerini gerçekleştirdik. Hayatlarını birleştiren bütün çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum."

SAMSUN

20 Aralık 2019 Cuma

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