Üniversiteli kızlardan yürek ısıtan davranış KYK'lı öğrenciler kırsal mahalledeki okullar için kışlık giysi örüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üniversiteli kızlardan yürek ısıtan davranış KYK'lı öğrenciler kırsal mahalledeki okullar için ...

İHA

Samsun Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan üniversite öğrencileri kırsal mahallerde bulunan ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere ve eldiven üretiyor.

Üniversiteli kızlardan yürek ısıtan davranış KYK'lı öğrenciler kırsal mahalledeki okullar için kışlık giysi örüyor

Samsun Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan üniversite öğrencileri kırsal mahallerde bulunan ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere ve eldiven üretiyor.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gül Cemal Hatun KYK Kız Yurdunda kalan öğrenciler örnek bir projeye imza atıyor. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Gönül Bağı' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların gönüllerine dokunmak adına yaklaşan zorlu kış şartları için atkı, bere, eldiven gibi malzemeler üretiyorlar. 20192020 eğitim döneminin başında başlayan proje kapsamında şuana kadar yaklaşık 100 giysi malzemesi ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı.

Gönüllere dokunmak
Proje kapsamında çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Öğrenciler okullarından yurtlarına geldiği zaman KYK'da bulunan atölyelerde ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere, eldiven gibi malzemeleri bizzat kendileri üretiyor. Öğrencilerimiz kendileri el emeği göz nuru yaparak o ihtiyaç sahibi kardeşlerinin sevincine, sevinç katmak onların hatırlanması, kıymetlenmesi adına burada gayret göstermektedirler. Kardeşlerine bu malzemeleri kavuşturmanın heyecanını yaşıyorlar. Bazen 2 saat 3 saat yetiştirelim diye gayret içindeler. Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Gönül Bağı' projesi kapsamında gönüllere dokunmak adına yüzlere tebessüm bırakmak adına böyle bir çabanın içindeler. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi.

"Sadece bedenlerini değil yüreklerini de ısıtıyoruz"
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Türk Dili Edebiyatı 2.sınıf öğrencisi Şule Coşkun ise "Burada gönüllük bağı kapsamında etkinlikler yapıyoruz. Yaptığımız malzemeleri köy okullarına gönderiyoruz. Çocukların sadece bedenlerini değil yüreklerini ısıtıyoruz. Kendi yüreğimizde bu sıcaklığı hissediyoruz. Çocukları çok mutlu ediyor bunları yapmak. Gönüllük ile yapılan her şey çok güzel. Okul dönmek bizim mesela stresimizi alıyor. Gönüllükle yapılan her iş mutluluktur" diye konuştu.

SAMSUN

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendisine ceza yazdırmak için 1 saat trafik polisi aradı Samsunlu Ahmet Kökçe kendisini trafik polisine şikayet etti, ceza yedi "Devletimize, milletimize katkı olsun diye böyle bir şey yaptık” " 'Bana ceza yazın’ dediğimde polisler şaşırdılar"
YEREL HABERLER Kendisine ceza yazdırmak için 1 saat trafik polisi ...
112 tatbikatlarının vazgeçilmez 'makyaj ustası' ATT Yasemin’in yaptığı yara makyajları gerçeğinden ayırt edilemiyor Kendi çabası ile öğrendi, gerçeğini aratmayan profesyonel yara makyajı yapıyor
YEREL HABERLER 112 tatbikatlarının vazgeçilmez 'makyaj ustası' ATT ...
Özel öğrenciler için okuma-yazmayı kolaylaştıran proje: “Hecele, Grupla Yazmayı Bardakla Kolayla”
YEREL HABERLER Özel öğrenciler için okuma-yazmayı kolaylaştıran ...
Beyin kanaması geçirdi, ölüm ve felç riski ile hastaneye geldi, yürüyerek evine gitti
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçirdi, ölüm ve felç riski ile ...
Alaçam'da Kadına Yönelik Şiddet Toplantısı
YEREL HABERLER Alaçam'da Kadına Yönelik Şiddet Toplantısı
Milli Mücadele Sergisi ata toprağı Makedonya'da
YEREL HABERLER Milli Mücadele Sergisi ata toprağı Makedonya'da
Bafra'ya Güneş Tarlası Başkan Kılıç ‘Kuş Cenneti’nde Bafra'da 2019 yılında 990 çift dünya evine girdi
YEREL HABERLER Bafra'ya Güneş Tarlası Başkan Kılıç ‘Kuş ...
Sandıkçı “Hep birlikte daha güzele” Başkan Sandıkçı halkla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Sandıkçı “Hep birlikte daha güzele” Başkan Sandıkçı ...
OMÜ’nün Iraklı Öğrencileri Kültürlerini Tanıttı
YEREL HABERLER OMÜ’nün Iraklı Öğrencileri Kültürlerini Tanıttı
Başkan Aksu: “Samsun'da istihdam ve üretim artıyor”
YEREL HABERLER Başkan Aksu: “Samsun'da istihdam ve üretim artıyor”
Uzun yıllar çektiği ağrılarından kurtuldu
YEREL HABERLER Uzun yıllar çektiği ağrılarından kurtuldu
Evinden uyuşturucu satan genç tutuklandı
YEREL HABERLER Evinden uyuşturucu satan genç tutuklandı
Samsun'da fuhuş için yer teminine 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da fuhuş için yer teminine 3 gözaltı
Tanju Çolak ve protokol down sendromlu çocuklarla halay çekti
YEREL HABERLER Tanju Çolak ve protokol down sendromlu çocuklarla ...
Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ilk gösterisi büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğunun ilk ...
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Vali Kaymak ve Tanju Çolak özel öğrencilerle halay çekti Vali Kaymak ve özel öğrencilerden eğlenceli sıra gecesi
YEREL HABERLER Vali Kaymak ve Tanju Çolak özel öğrencilerle halay ...
Başkan Demir: “Samsun’un turizm potansiyeli Antalya’dan fazla” Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2019 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Samsun’un turizm potansiyeli ...
Samsun’dan Muş’a eğitim desteği YEPAŞ eğitim desteklerine devam ediyor
YEREL HABERLER Samsun’dan Muş’a eğitim desteği YEPAŞ eğitim ...
OMÜ İletişim Fakültesine Senaryo Ödülü
YEREL HABERLER OMÜ İletişim Fakültesine Senaryo Ödülü
Çocuklarda uzayan öksürük önemsenmeli
YEREL HABERLER Çocuklarda uzayan öksürük önemsenmeli
OMÜ öğrencilerinden gaziler anısına hatıra ormanı İletişim Fakültesi öğrencileri, “Gazini Gönlünde Yücelt” sloganı ile gaziler için bir hatıra ormanı kurdu
YEREL HABERLER OMÜ öğrencilerinden gaziler anısına hatıra ...
Müftü Çakı’dan ’yırtık pantolon’ açıklaması “Bırakın ibadet etmelerini sokakta bile gezmelerini tavsiye etmem” "Modernlik adına Cenab-ı Allah fakir hayatı yaşatıyor"
YEREL HABERLER Müftü Çakı’dan ’yırtık pantolon’ açıklaması “Bırakın ...
'Kış kuraklığı’ endişesi Prof. Dr. Yusuf Demir: "Sulama ve tarımda su kullanımı ülkesel bir politika olarak değerlendirilmelidir” "Yaz mevsiminde bastıran sağanak yağışlar nedeniyle büyük kentlerde görülen sel faciaları ve ülkemizin değişik yerlerinde yaşanan doğal afetler giderek sıklaşırken, kış mevsiminde ülke genelinde yağışların azalması ise 'kış kuraklığı' endişesini artırmaktadır" "Sürecin böyle devam etmesi halinde kış kuraklığının etkileri kaçınılmaz olabilir” "Toplam suyumuzun yüzde 70’i tarımda kullanılıyor ve bunun yaklaşık yüzde 60’ı israf ediliyor"
YEREL HABERLER 'Kış kuraklığı’ endişesi Prof. Dr. Yusuf Demir: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X