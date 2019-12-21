112 tatbikatlarının vazgeçilmez 'makyaj ustası' ATT Yasemin’in yaptığı yara makyajları gerçeğinden ayırt edilemiyor Kendi çabası ile öğrendi, gerçeğini aratmayan profesyonel yara makyajı yapıyor

Samsun'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde acil tıp teknisyeni (ATT) olarak çalışan Yasemin Kurt'un yaptığı profesyonel yara makyajları gerçeğinden ayırt edilemiyor. Yasemin Kurt'un yaptığı yara makyajları 112'nin tatbikatları ve eğitimlerinin önemli bir parçası oluyor.

Samsun Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde ATT olarak görev yapan Yasemin Kurt, bundan bir yıl önce kendi çabası ile üst düzey yara makyajı yapmayı öğrendi. Sosyal medyanın yardımıyla ile makyaj konusunda kendisini geliştiren Yasemin Kurt, gerçeğini aratmayan üst düzey yara makyajları yapıyor. Yaptığı plastik makyajlar Sağlık Bakanlığının gerçekleştirdiği tatbikatlarda ve eğitimlerde yer alıyor. Böylece vaka anında sağlıkçıların daha etkin ve verimli hizmet vermesi sağlanıyor.



Sadece Samsun değil 112'nin il dışındaki tatbikatlarda da makyaj yapıyor

Araştırma yaparak makyaj konusunda kendisini geliştirdiğini belirten Yasemin Kurt, "Yara makyajı tatbikatlarda ve eğitimlerde faydalı oluyor. İlk olarak UMKE sorumlumuz Harun Bey 112'nin tatbikatlarında daha gerçekçi sahneler olsun diye yara makyajı yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de birkaç araştırma yaparak bir şeyler yapmaya çalıştım. Kendimi geliştirdim. Belirli sosyal medya hesaplarını takip ederek oradan bir şeyler kaptım. Aktarlardan aldığım belirli malzemeler ile kendi imkanlarım ile bir şeyler yapıyorum. Makyaj yaparken bal mumu, vazelin, reçel, kırmızı gıda boyası ve kozmetik ürünleri kullanıyorum. Sadece kendi tatbikatlarımızda değil il dışı tatbikatlarımızda da bunu yapıyoruz. Örneğin Samsun 112 olarak Malatya bölge kampına gittik. Orada da makyaj, imaj çalışmamızı yaptık" dedi.



112 Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ise 112'nin tatbikatlarının görsel açıdan zengin olduğu zaman daha verimli ve etkin olduğunu belirtti. Sağlık hizmetleri sunumunda amaçlarının sadece hastalara ulaşmak ve biran önce yönlendirmek olmadığını ifade eden Alaiddin Domaç, "Bir takım eğitimler ile hastalara ulaşım ve tedaviye yaklaşım süresini hızlandırmak için tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte tatbikatlarımız görsel açıdan zengin olduğunda daha etkin ve verimli olabileceği düşündük. Bunun üzerine çalışırken Yasemin arkadaşımızın yeteneklerini duyduk. O da ileri düzey makyajlar yaptı. Tabii, inşallah hiçbir hastamızın başına bu şekilde yaralanmalar gelmesin ama bizler tatbikat aşamasında böyle bir durum ile karşılaşırsak nasıl yönlendireceğimiz ve davranacağımız konusunda bu makyajlar bizlere yardımcı oluyor. Yasemin bizim için büyük bir kazanç" diye konuştu.

ATT Yasemin Kurt, yaptığı yara makyajları ile herkesin beğenisini topluyor.

SAMSUN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:17

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