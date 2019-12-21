Yeni keşfedilen projeler pazara çıktı “OMÜ AR-GE Proje Pazarı” yarışmasında dereceye giren projeler ödüllendirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki Samsun Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) paydaşlığında gerçekleştirilen “OMÜ Araştırma Geliştirme (ARGE) Proje Pazarı” yarışmasında dereceye giren projeler ödüllendirildi.

Samsun Teknopark Konferans Salonunda düzenlenen “OMÜ ARGE Proje Pazarı Ödül Törenine”; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, OMÜTTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte jüri üyeliği yapan OMÜ Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM) Müdürü Doç. Dr. Kubilay Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, Samsun Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli ile OMÜ FenEdebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Andaç projeleri değerlendirdi.



“Bu fikir ve hayallerin temelinde emek, sabır, zaman ve azim var”

Programın açılışında konuşan OMÜTTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, fikir ve hayallerin hayatı dönüştürdüğüne dikkat çekerek, “Günümüzde kullandığımız her türlü teknolojik araç ve gereç, aslında geçmişte bir fikir ve hayal ürünüydü. Bugün o fikir ve hayallerin gerçeğe bürünmüş hâlleri hayatımızın her alanında. Bu fikirler ve hayallerden bir cümlenin içerisinde basitçe bahsedilebilir ama bunların temelinde; emek, sabır, zaman ve bu fikri ve hayali gerçekleştiren insanların azmi var. O nedenle üretken insanların, geçmişte aslında yarını düşünerek fikir ve hayallerini gerçekleştirme adına yaşadığı bu serüvenlerin bir benzerini bugün şu anda yaşıyoruz. Bugün proje başvurularıyla üretkenliğine üretkenlik katmak isteyen, fikirlerinin ve hayallerinin peşinden gitmek isteyen insanları onurlandırıp ardından da birlikte hareket etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Herkese katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.



“Umarım proje pazarı; gelecekte sanayici, yatırımcı ve girişimcilerimizin buluşması adına bir fırsat olur”

Ardından söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da ARGE’ye yönelik proje pazarına gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ve ileride daha yoğun katılım beklediklerini dile getirerek, “OMÜTTO Anonim Şirketinin bana göre en önemli etkinliklerinden birindeyiz. Bu etkinliği; sunulan proje fikirlerinin, deyim yerindeyse meyveye dönüşmeden önce ilk tohumlarının atılmasına yönelik bir girişim olarak değerlendirebiliriz. Türkiye’nin dört bir yanından 70’in üzerinde başvuru oldu, inşallah 2020 yılında daha fazla proje başvurusu alırız. Gelecekte bu proje pazarı etkinliğinin; sanayici, yatırımcı ve girişimcilerimiz ile fikirlerini hayata geçirecek kurumların ve fikir sahiplerinin bir araya gelmesi için bir fırsat olarak görülmesini temenni ediyorum. Bugün tüm jüri üyelerimiz burada değil, ama projelerin değerlendirilmesinde özellikle Mühendislik Fakültemizden çok sayıda öğretim üyemiz görev aldı, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün seçilen 9 projenin sunumları gerçekleşecek ve ardından jüri üyeleri, bu değerli projelerin değerlendirmesini yapacak. Bu etkinliğin en önemli tarafı, buraya proje gönderebilmek ve projeyi başkalarına anlatmaya çalışmaktır. İleriki yıllarda çok daha etkin ve verimli etkinlikler olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında, seçilen 9 projenin sunumlarına geçildi. OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Sema Gültürk “Riskli Bebek Pozisyon ve Hareket Algılayıcısı (RİPA)” adlı projesiyle ilk sunumu yaptı.



Arkasından sırasıyla; Aselsan AR GE Mühendisi Mustafa Erol Keskin “Giyilebilir Teknolojiyle Kara Aracı Kontrolü”, OMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Tepe “Konveyör Bantlı PLC Deney Düzeneği Prototipi”, Mobil Geliştirici Uzmanı Furkan Kayalı “Kalp Krizi Riskini Tahmin Eden Akıllı Bileklik”, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Zihni Onur Uygun “Su ve Gıda Analizlerinde Kullanılması için Akıllı Sensörler Geliştirmesi”, OMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans öğrencisi Mehmet İnce “Robot Denge Algoritmalarının Test Deney Düzeneği”, OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Öğr. Gör. Yusuf Yakut “3D Yazıcılar için Filamentsiz Ekstruder”, Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Lale Civan “Çeşitli İmplantlarda Kaplama Malzemesi Olarak Biyoaktif Camların Araştırılması”, OMÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sinem Çevik “Atık Döküm Kumunda Ayrıştırılan Atık Tozların Yapı Seramiği Olarak Üretilmesi” başlıklarını taşıyan sunumlarını gerçekleştirdiler.

Jüri üyelerinin değerlendirmesinden önce, 9 projenin sahiplerine katılım belgeleri takdim edildi.

Proje sunumlarının tamamlanmasıyla jüri üyeleri, değerlendirme sürecinin sonunda; Öğr. Gör. Sema Gültürk'ün “Riskli Bebek Pozisyon ve Hareket Algılayıcısı (RİPA)” adlı projesini birinciliğe, OMÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Tepe'nin “Konveyör Bantlı PLC Deney Düzeneği Prototipi" adlı projesini ikinciliğe, “Çeşitli İmplantlarda Kaplama Malzemesi Olarak Biyoaktif Camların Araştırılması” projesiyle Lale Civan’ı da üçüncülüğe değer görürken, birinci proje 5 bin TL, ikinci proje 3 bin TL, üçüncü proje ise bin TL para ödülü kazandı.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

SAMSUN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:15

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.