Evinin balkonunda ölü bulundu

Samsun'da bir kişi 8. kattaki evin balkonunda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 40 yaşındaki Hakan Keskin'den uzun süredir haber alamayan arkadaşları kendisini arayıp ulaşamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini belirterek polisten yardım istedi. Adrese giden polis, itfaiye yardımıyla eve girdi. Polis evde yaptığı araştırmada Hasan Keskin'i balkonda ölü olarak buldu. Hakan Keskin'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha önce bir otobüs firmasında müdür olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Keskin'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

SAMSUN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:17

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