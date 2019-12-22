Dr. Kınaş: “Obezite ameliyatından korkmayın”

Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Kınaş, obezite ameliyatından korkulmaması gerektiğini söyledi.

Obezite tedavisinde bir yöntemin de cerrahi olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Kınaş, "Kişideki obezite cerrahisinin ağır bir yöntem olduğu korkusu, faydadan çok zarar getirmektedir. Bu konuyu her detayına kadar hastalarımızla önceden A'dan Z'ye paylaşmaktayız" dedi.

Obezitede en ideal tedavi yönteminin kişinin yaşı, cinsiyeti, kilosu ve varsa mevcut sağlık sorunlarına göre şekillendiğini ifade eden Op. Dr. Volkan Kınaş, “Obezite oluşmadan korunma büyük önem taşımaktadır. Obeziteden korunma, çocukluk çağında başlamalıdır. Çocuk özellikle ergenlik döneminde oluşan obezite, yetişkinlik dönemi obezitesi için zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle aile, okul ve çevre yeterli, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında aydınlatılmalıdır. Obezite tedavisi, bireyin kararlılığı ve etkin olarak katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Obezite tedavisinde diyet, egzersiz gibi yetersiz kalan yöntemlerde cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Kişiye uygun cerrahi yöntemi kendisine aydınlatarak ve süreci anlatarak ilerlenmektedir” diye konuştu.

Yapılacak operasyondan da bahseden Dr. Kınaş, şunları söyledi:

“Obezite tedavisinde operasyon normalde 5 noktadan yapılır, biz bunu 4 noktadan şimdi ise 3 noktadan yapıyoruz. Hasta ameliyat sonrasında hem ağrısı az oluyor hem de estetik kaygıların biraz daha önüne geçmiş oluyoruz. Ameliyattan bir gün sonra beslenme düzeni başlıyor. Ameliyattan 2 gün sonra gözetimimiz altında evine gidiyor. En önemlisi, hasta evine, memleketine gitse bile 24 saat telefonla ulaşabiliyor. Hastalarımız ile bir aile ortamı gibi 7 gün 24 saat iletişim halindeyiz. Yani bazı hastalarımız öncesinde bize şunu söylüyor; ‘bu ameliyattan korkuyoruz çevremizden doktorlar sizi biçip, kesiyor, ağır bir ameliyat’ şeklinde yanlış bilgiler verilerek korkutuluyor. Aslında böyle bir durum yok. Hastanın vücudunda açtığımız 3 küçük nokta dediğimiz kesi üzerinden obezite operasyonlarını gerçekleştiriyoruz.”

SAMSUN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:17

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