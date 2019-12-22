İlkadım’da Mehmet Akif Ersoy yad edildi

– İlkadım Belediyesi tarafından İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 146., vefatının 83. yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğüne bağlı olarak genelde Samsun’a, özelde ise İlkadim’a hizmet veren İlkadım Etüt ve Eğitim Merkezi (İLKEM) her ay milli kültür ve tarih bilinci oluşturmak için Türk büyükleri ve ilim adamlarını tanıtıcı etkinlikler düzenliyor. Son düzenlenen etkinlikte Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 146., vefatının 83. yıl dönümünde düzenlenen şiir okuma, Türk bayrağı motif etme gibi farklı etkinliklerle anıldı. Etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklâl Marşı’nın hangi şartlarda yazıldığını ve nasıl kabul edildiğini gösteren sinevizyon gösterisi ve konferans ile bilgilendirme yapıldı. Mehmet Akif Ersoy köşesi ve ayyıldızlı bayrak çalışması ise programda duygu dolu anlara neden oldu.



“Geçmişine ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştiriyoruz”

Milli ve manevi değerlere ek olarak bilim ve teknolojiyle donanan çocukların en büyük zenginlik olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Çocuklarımızı gelenek ve göreneklerimizi, kültürümüzü öğreterek aynı zamanda hızla gelişen dünyaya uyum sağlayabilecek donanımlı, güçlü, bilgili yetiştirme noktasında eğitime ayrı bir önem veriyoruz. Eğitim yuvalarımızda çeşitli etkinliklerle geçmişimizi, bizi biz yapan değerleri bizden sonraki nesillere aktaran bir ortamda Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenledik. Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk Milleti'nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu geleceğimizin teminatı olan çocukların kendilerini geliştirmeleri, araştıran ve sorgulayabilen donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayan temelleri bu eğitim yuvalarında atıyoruz. Bu sebep ile çocuklarımıza sahip çıkacak onların yarına daha umutlu ulaşması için gayret edeceğiz” dedi.

SAMSUN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:17

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