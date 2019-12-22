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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’den “Kadın Buluşması” Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu ...

İHA

– MemurSen ve EğitimBirSen'in düzenlediği "Kadın Buluşması" etkinliğinde konuşan MemurSen ve EğitimBirSen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, "Gelin hep beraber aileyi güvenli bir liman kılalım, işaile uyumunu sağlayalım ki kadın evi ile işi arasında ezilmesin" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’den “Kadın Buluşması” Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın: “İş-aile uyumunu sağlayalım ki kadın evi ile işi arasında ezilmesin”

– MemurSen ve EğitimBirSen’in düzenlediği “Kadın Buluşması” etkinliğinde konuşan MemurSen ve EğitimBirSen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, “Gelin hep beraber aileyi güvenli bir liman kılalım, işaile uyumunu sağlayalım ki kadın evi ile işi arasında ezilmesin” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda MemurSen ve EğitimBirSen Kadınlar Komisyonu tarafından "Kadın Buluşması" düzenlendi. Birçok kadın sendikacının katıldığı programın açılış konuşmasını yapan MemurSen Samsun Kadın Komisyonu Başkanı Songül Kıyak, “Biz sendikalı kadınlar olarak her yerde güven, sevgi üzerine kurulu bir toplum ve çalışma hayatı hedefliyoruz. Üye kadınlarımızın güvenini güce, gücü kazanıma dönüştüren teşkilat olarak biz tekiz, biriz, hep birlikteyiz. Biz ne bencil ne de benci olduk. Biz toplu görüşme ve toplu sözleşme süreçlerinde masadaki tekliflerinizi kazanıma dönüştürürken, personel rejimine ilişkin yasalarla elde edilen sendikal kazanımlar incelenirken, saygın emeğe, helal ekmeğe, alın terine değer veren ve güveni güce, alın terini kazanıma dönüştüren pazarlıkta meziyetin direnmede cesaretin zirvesi var. MemurSen var, MemurSen’li kadınlar var. Sendikamız güçlü olsun ki biz güçlü olalım. Sendika güçlü olsun ki yarınımız güçlü olsun. Bu sebeple sendikamızda emek veren fedakar ve cefakar tüm kadınlarımızı şükranlarımı anıyorum“ diye konuştu.
Kadınların sendikal faaliyetlere büyük katkı sağladığını ifade eden EğitimBirSen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı ve MemurSen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ise, “Çok kıymetli teşkilat mensubu değerli kardeşlerim, kurucumuz merhum Mehmet Akif İnan ağabeyimizin zihinlerinizde her an olan ve teşkilatımızı bugünde yarına daha güçlü bir şeklide yükselmesinde bizler için bir motto olan, ‘Kim demiş her şeyin bitişi ölümdür, destanlar yayılır mezarınızdan’ ifadesinin tam da karşılığı olan sizler MemurSen teşkilatının güçlenmesinde sarf etmiş olduğunuz emekleriniz için bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Çalışma hayatının içerisindeki zorluklarla aynı zamanda annelik görevini, kadınlık görevini birlikte yürüten siz kadın çalışanlarımız MemurSen’e vermiş olduğunuz katkı ve güçten dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim” şeklinde konuştu.

“İşaile uyumunu sağlayalım ki kadın evi ile işi arasında ezilmesin”
Kadınların iş hayatı ve aile uyumunu sağlayarak gündelik yaşamına devam etmesi gerektiğini ifade eden MemurSen ve EğitimBirSen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın da şunları söyledi:
“Toplumsal kamplaştırmayı arttıran tüm söylemlerin ötesinde insan hakları merkezli yaşanılabilir bir dünya için kadının toplum içindeki konumunu güçlendirecek bir anlayışı geliştirmek zorundayız. Kadın emeğinin kitlesel olarak piyasaya girmesi dünyayı değiştirdi. Kadın hakları tarihine bakın, kapitalizmin ezdiği insanlık onurunu görürsünüz. Bu emek sömürüsünün tarifidir. İşte tam da bu nedenle kadınların sendikal mücadeledeki yeri hayati ve eksikliği telafi edilmezdir. Aradan geçen 200 yılda bambaşka bir dünyaya adım attık. Bu yeni dünyada değerler bile ancak anlık trend topic oluyor. İmal edilen yeni insanın ertesi güne ilkelerini taşımaya ne mecali ne de hevesi kalıyor. Sistemin devamı için bir sonraki güne daha çok tüketici olarak uyanmak maalesef yeterli oluyor. Bu çağda değer eksenli bir sendikacılık yapmak iddiası bile büyük bir olaydır. Bu iddianın birer parçası olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çünkü kadınerkek çatışması diye bize anlatılan şeyin kökeninde sermayeemek çatışması olduğunu en iyi görecek olan da bu teşkilattır. Tüm insanlığı ezen vahşi bir kapital sistem varken, biz buradan ya kadınerkek çalışarak çıkarız ya da hep birlikte kaybederiz. Bugün ideal olarak pazarlanan dünyada güçlü kadın söylemi daha çok emek sömürüsüne çıkıyorsa orada bir sorun vardır. Gerekte yaşanan sorunları ıskalatan, emek sömürüsünü gözden kaybeden, kadını moda tüketim sarmalında koç başı yapan bu düzen, yeni kafesler inşa etmekten başka bir işe yaramıyor. Biz, ‘Aile kadın için en tehlikeli yerdir’ diyenlere gelin hep beraber aileyi güvenli bir liman kılalım, iş aile uyumunu sağlayalım ki kadın evi ile işi arasında ezilmesin. Aile daha da güçlensin diyoruz.”
Programın sonunda MemurSen Samsun Kadın Komisyonu Başkanı Songül Kıyak, MemurSen ve EğitimBirSen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın’a hediye takdim etti.

SAMSUN

22 Aralık 2019 Pazar

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