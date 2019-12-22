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Eskrim coşkusu Samsun’da yaşandı

İHA

Eskrim coşkusu Samsun’da yaşandı

Samsun’da düzenlenen “Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası” ve “Yıldızlar Epe Federasyonu Kupası” sona erdi.
Samsun, 2122 Aralık’ta düzenlenen Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Epe Federasyon Kupası’nda Türkiye’nin 18 ilinden eskrimciyi pistlerde buluşturdu. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Epe Federasyonu Kupası iki gün süren heyecan dolu karşılaşmaların ardından sona erdi. Kılıç ve epe branşlarında 209 genç ve yıldız eskrimciyi Samsun’da bir araya getiren organizasyonda; ‘genç kılıç’çılar Türkiye Şampiyonluğu için mücadele ederken; yıldız epeciler de federasyon kupasını almak için pistlerde tek döktü. Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren sporcular kürsü mutluluğu yaşadı.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 20192020 faaliyet takviminde yer alan Genç Erkekler ve Kadınlar Kılıç Türkiye Şampiyonası ve Yıldız Erkekler ve Kızlar Epe Federasyon Kupası’nda, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Zonguldak’ illerinden eskrimciler madalya ve kupa kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
Türkiye Şampiyonası ve Federasyon Kupası’nda dereceye giren sporcular madalya, kupa ve başarı sertifikalarını Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Eskrim Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin ve Müsabaka Gözlemcisi Uluslararası Hakem Abdussamet Arslan’ın elinden aldı.
Turnuvaların genel başarı sonuçları şöyle: Genç erkekler kılıç; 1Emirhan Çiftci (Kastamonu Eskrim SK), 2Umut Kaya (Başkent Eskrim SK), 3Yiğit Peker (İzmir ferdi), 3Özkan Zorlu Yıldırım (Samsun Eskrim SK). Genç kadınlar kılıç; 1Nisanur Erbil (Samsun Eskrim SK), 2Deniz Selin Ünlüdağ (06 Turkuaz Eskrim GSK), 3Tuğçe Rana Kaya (Pars Eskrim GSK), 3Aylin Çakır (Bursa ferdi). Yıldız kızlar epe; 1Aleyna Ertürk (Çankaya Eskrim SK), 2Damlanur Sönmüş (Alanya SK), 3Emine İpek Aydın (Kocaeli B.B. Kağıt SK). Yıldız Erkekler Epe; 1Halis Efe Elibol (Ankara Esk. ve Pent. SK), 2Egemen Oktay (Antalya ferdi), 3Uğur Kınalı (Çankaya Eskrim SK).

SAMSUN

22 Aralık 2019 Pazar

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