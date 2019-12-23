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2019 yılında Samsun’da 53 bin kişi sporla buluştu

İHA

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında 53 bin kişi sporla buluştu.

2019 yılında Samsun’da 53 bin kişi sporla buluştu

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında 53 bin kişi sporla buluştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, her zaman gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Bakanlığımızın misyonunu yerine getirmek adına en büyük enerjimiz, gücümüz gençliğimiz sloganı ile beraber gençlerimizi yarınlara hazırlıyoruz" dedi.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor merkezlerinde 2019 yılında spor ile buluşan kişi sayısı 53 bin oldu. En büyük örneklerinden biri olan Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan sporcu fabrikası bu bağlamda en çok sporcu yetiştiren yerlerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. 17 farklı branşta verilen dersler ile aktif olarak 5 bin 555 kişi kişi spor ile buluşmakta. Adı gibi sporcu fabrikası olan yer bugünün ve yarının şampiyonlarını yetiştiriyor. Çocukların spora olan ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Atakum sporcu fabrikamızda 17 branşta çocuklarımız burada spor yapıyor. Hafta içi ve hafta sonunda yüzme havuzumuz da dahil toplamda 5 bin 555 öğrenci ve sporcumuz burayı kullanıyor. Adı üzerinde sporcu fabrikası gibi. Biz burada sporcu yetiştirmekteyiz. Burada amacımız çocuklarımızı eğitim ve öğretimden ayrılan zamanlarını tamamen velilerin denetiminde ve antrenör eşliğinde spor ile buluşturmak onların gönül dünyalarına sporu yerleştirmektir. Hatta buraya engelli sporcularımız da geliyor. Onların velilerini de rahatlatmak adına çünkü onlar yeterince yoruluyorlar, buradaki hocalarımız onları spor alanlarına yönlendiriyor. Bakanlığımızın misyonunu yerine getirmek adına en büyük enerjimiz, gücümüz gençliğimiz sloganı ile beraber gençlerimizi yarınlara hazırlıyoruz" dedi.

SAMSUN

23 Aralık 2019 Pazartesi

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