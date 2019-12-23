OMÜ’lü öğrenciler 'obezite’ye dikkat çekti

"O benim sünnetim değildi"

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, Toplumsal Sorumluluk Projesi kapsamında obeziteye dikkat çekmek amacıyla şehir merkezinde stant kurarak vatandaşların boykilo endeksini hesapladı.

OMÜ İletişim Fakültesi öğrencileri obezite hastalığı konusunda vatandaşları bilgilendirerek farkındalık oluşturdular. Toplumsal Sorumluluk Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde ve Zübeyde Hanım Meydanı’nda stant kuruldu. Kurulan stantta vatandaşları obezite hakkında bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirilirken, öğrenciler tarafından boykilo endeksi işlemi yapıldı.

Yapılan bilgilendirmelerden memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri aracılığıyla çağın önemli hastalıkları arasında yer alan obezite konusunda daha da bilgi sahibi olduklarını söylediler. “Obezite bedensel bir kusur değil, hastalıktır. Harekete geç!” sloganıyla vatandaşları bilinçlendirmek istediklerini belirten öğrenciler, farklı etkinliklerle toplumsal bilinçlendirme eyleminin gerçekleştirilmesi noktasında görev üstlenmek istediklerini ifade ettiler.

İlçe merkezinde kurulan stantta bulunan öğrenciler, gün boyu vatandaşları bilgilendirdiler.

SAMSUN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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